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أخبار العالم

مستوطنون يرفعون شعارات عنصرية على كاوتشوك في سلفيت بالضفة الغربية

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 09:50 ص
صدى البلد
أ ش أ
هاجم مستوطنون، فجر اليوم الاثنين، قرية مردا شمال سلفيت شمال الضفة الغربية، وأعطبوا إطارات عدد من مركبات المواطنين الفلسطينيين، وخطوا شعارات عنصرية عليها.

وأفاد نائب رئيس المجلس القروي بسام ابداح، في تصريح صحفي اليوم، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت القرية فجرا، وأعطبت عددا من المركبات تعود للمواطنين، كما خطت شعارات عنصرية عليها.
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