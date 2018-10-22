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محافظات

محافظ المنيا يبحث مشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:17 م
صدى البلد
أيمن رياض
أشاد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، بالدور الوطني لرجال الأعمال والمستثمرين، مؤكدا أن المحافظة تضع آمالا كبيرة عليهم في تحقيق التنمية المنشودة، بهدف فتح مصانع جديدة وتوفير فرص عمل للشباب

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية لمناقشة المشاكل والتحديات التي تواجههم للعمل على حلها في أقرب وقت والاستفادة من حجم وإمكانيات المنطقة الصناعية، مشيرا إلى أن المستثمرين شركاء مع الدولة في تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية، فلا تنمية إلا من خلال العمل والإنتاج.

حضر اللقاء محمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وأحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود سعد مدير عام المنطقة الصناعية، ورؤساء المدن والقيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأكد المحافظ أنه ضد أي ممارسات احتكارية أو استغلال سلطات أو ممارسة ضغوط ، فالجميع متساوون ولا يفصل بينهم سوى العمل الجاد والمثمر، مشيرًا إلى أنه رفض طلبا لأحد المستثمرين بضم أحد الشوارع الملاصقة لمصنعه باعتبار المرفق العام ملك للجميع ولا يمكن التفريط فيه.

ولفت إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في توفير دعم كامل للمستثمرين لإحداث نهضة اقتصادية تعود بالنفع على أهالي المنيا، مشيرا إلى حرص المحافظة الشديد على مناقشة وحل كافة مشاكل المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة بهدف توفير فرص عمل للشباب من خلال دعم تلك الاستثمارات.

ومن جانبه أوضح المهندس محمود سعد مدير المنطقة الصناعية، أن الهدف من الاجتماع بحضور عدد من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية مناقشة وبحث كافة المشاكل والتحديات التي تواجههم للعمل على حلها في أقرب وقت والاستفادة من حجم وإمكانيات المنطقة الصناعية، التي تضم حوالي 450 مصنعا منها 187 مصنعا منتجا، و141 مصنعا تحت الإنشاء، إلى جانب مصانع جار إعداد مستندات لها وأخرى متعثرة.
محافظ المنيا يبحث مشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع.. صور
محافظ المنيا يبحث مشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع.. صور
محافظ المنيا يبحث مشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع.. صور
محافظ المنيا يبحث مشاكل المستثمرين وأصحاب المصانع.. صور
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