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أخبار العالم

الأردن يوجه رسالة خاصة للمصريين العاملين على أراضيه

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:18 م
مصريون يعملون في
مصريون يعملون في الاردن
على صالح
حثت وزارة الخارجية الأردنية المصريين المقيمين في الأردن على ضرورة الحصول على تصاريح عمل سارية للحفاظ على حقوقهم المكفولة بموجب القانون الأردني .

وأصدرت اليوم الاثنين، وزارة الخارجية الأردنية بيانا تؤكد فيه ضرورة حمل المصريين العاملين في جميع مدن المملكة بحمل تصاريح عمل، وتوفيق أوضاعهم، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من جهود الوزارة لتسوية الوضع القانوني للمصريين العاملين في الدولة، وفقا لما تداولته وسائل الإعلام في عمان.

كما أفاد البيان بأن المصريين في الأردن يجب أن يكونوا حريصين على الحصول على تأمين طبي وتأمين ضد الحوادث.
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