فى عيد ميلادها .. 5 معلومات عن ياسمين جيلانى زوجة نجل علا رامي

تحتفل الفنانة الشابة ياسمين جيلاني بعيد ميلادها ، حيث انها من مواليد 22 أكتوبر 1978 ، وقدمت خلال مشوارها الفنى عددا من الأدوار التليفزيونية التى ظهرت من خلالها فى دور الفتاة الطيبة ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنها :
1- ولدت لأب سعودي وأم مصرية .
2- كان أول ظهور فني من خلال فيلم "المراكبي" ، وشاركت فى بطولته كل من معالي زايد صلاح السعدني.
3- تزوجت من الفنان عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامى.
4- تكبره بـــ 3 سنوات.
5-رزقت منه بطفلة واحدة تدعى "إيما".
1- ولدت لأب سعودي وأم مصرية .
2- كان أول ظهور فني من خلال فيلم "المراكبي" ، وشاركت فى بطولته كل من معالي زايد صلاح السعدني.
3- تزوجت من الفنان عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامى.
4- تكبره بـــ 3 سنوات.
5-رزقت منه بطفلة واحدة تدعى "إيما".