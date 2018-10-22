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فن

فى عيد ميلادها .. 5 معلومات عن ياسمين جيلانى زوجة نجل علا رامي

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 01:49 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل الفنانة الشابة ياسمين جيلاني بعيد ميلادها ، حيث انها من مواليد 22 أكتوبر 1978 ، وقدمت خلال مشوارها الفنى عددا من الأدوار التليفزيونية التى ظهرت من خلالها فى دور الفتاة الطيبة ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنها :

1- ولدت لأب سعودي وأم مصرية .

2- كان أول ظهور فني من خلال فيلم "المراكبي" ، وشاركت فى بطولته كل من معالي زايد صلاح السعدني.

3- تزوجت من الفنان عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامى.

4- تكبره بـــ 3 سنوات.

5-رزقت منه بطفلة واحدة تدعى "إيما".
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