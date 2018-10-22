فى عيد ميلادها .. 5 معلومات عن ياسمين جيلانى زوجة نجل علا رامي

تحتفل الفنانة الشابة ياسمين جيلاني بعيد ميلادها ، حيث انها من مواليد 22 أكتوبر 1978 ، وقدمت خلال مشوارها الفنى عددا من الأدوار التليفزيونية التى ظهرت من خلالها فى دور الفتاة الطيبة ، وفى السطور التالية نرصد إبرز المعلومات عنها :



1- ولدت لأب سعودي وأم مصرية .



2- كان أول ظهور فني من خلال فيلم "المراكبي" ، وشاركت فى بطولته كل من معالي زايد صلاح السعدني.



3- تزوجت من الفنان عمر خورشيد نجل الفنانة علا رامى.



4- تكبره بـــ 3 سنوات.



5-رزقت منه بطفلة واحدة تدعى "إيما".