ماي تكشف أمام العموم البريطاني نتائج مباحثاتها مع بروكسل بشأن بريكست

تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، اليوم، الاثنين، أمام مجلس العموم البريطاني في محاولة لاستعراض جهودها التي بذلتها في بروكسل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما أثمرت عنه من نتائج.





وتمثل "ماي"، أمام العموم البريطاني لتواجه نوابه لعرض تقارير عما جرى إنجازه في بروكسل في ملف الخروج البريطاني بريكست، في مواجهة قوية للانتقادات اللاذعة للمتشددين بشأن إنهاء علاقة لندن ببروكسل.







ووفقًا للتصريحات التي أدلت بها رئيسة الوزراء البريطانية لوسائل الإعلام في لندن من خلال مؤتمر صحفي عقب المباحثات التي عقدت في بروكسل الأسبوع الماضي أنها تشعر بتفهم كبير من جانب القادة الأوروبيين، وأن لديهم نية حقيقية من أجل إتمام صفقة بريكست.

وتواجه "ماي"، العديد من التحديات لكون منصبها مهددًا بالتصويت على سحب الثقة منها؛ بعد الاحتجاجات التي اندلعت في لندن ضد حكومتها.