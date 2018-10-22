تموين المنيا يستلم 2398 بطاقة جديدة

قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنـيا، إن المديرية استلمت اليـوم 2398 بطاقة تموينية ذكية بعد إعــادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة والفصل الاجتماعـي والإصدار الجديد، وتم فرزها وتسليمها لمديري الإدارات تمهيدًا لتسليمها لمكاتب التموين ضمانًا لوصولهـا للمواطنين .



وأضاف وكيل الوزارة، أنه تم تخصيص رقم 91237 من قبل الوزارة لتقديم خدمة تفعيل البطاقة التموينية حيث يقوم المواطن بعد استلام بطاقته التموينية بإرسال رسالة على الرقم سالف الذكر لتفعيلها مكتوب فيها رقـم 1 وذلك لاستلام الرقم السري على الهاتف المحمول الخاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقا حيـن تقديـم الطلب ، وذلك تيسيرًا على المواطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبر رسائل الموبايل القصــيرة.



وأوضح أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والمشرفة على المنظومة بعمل تحديثات على النظام القائم على منظومة التموين وذلك لوضع حلول لبعض المشكلات القائمة على بعض البطاقات التموينية ، وأيضا لتسهيل عملية تسجيل طلبات المواطنين لإضافة المواليد الجديدة .



وناشد جميع المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية قبل انتهاء فترة التحديث ٨ نوفمبر المقبل حتى لا يتعرضوا لوقف بطاقاتهم التي لم يتم تحديثها.