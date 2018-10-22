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إقبال كثيف من الأهالي على قافلة مستقبل وطن الطبية بالجيزة

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 07:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ماجدة بدوى - عبد الرحمن سرحان
استمرارا لدوره الخدمي على أرض الواقع، أطلق حزب مستقبل وطن من خلال أماناته بالجيزة، قافلة طبية موسعة للكشف على أهالي المحافظة وعلاجهم بالمجان، تنفيذا لتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق المبادرات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

وشهدت القافلة إقبالا كثيفا من قبل الأهالي للكشف وتلقي العلاج بالمجان تحت إشراف وزارة الصحة ممثلة في الدكتورة هناء سرور مدير مديرية الشئون الصحية والدكتور أحمد فتحي أبوزيد مدير الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية بالجيزة ورعاية قيادات الحزب بالمحافظة.

وتهدف الفاعلية إلى تحقيق الخدمة الفعالة للمواطنين عن طريق تسيير قوافل طبية للكشف والعلاج بالمجان تحت رعاية النائب المهندس علاء والى أمين المحافظة وأمين السياسات والتخطيط الاستراتيجي قبطان أحمد مرعى، بجانب أمين التقييم والمتابعة دكتورة خديجة عبد الحكيم.

وأوضح القبطان أحمد مرعي في بيان له، أن القافلة تمت بالتنظيم مع أمناء المراكز والأقسام الدكتور محمود الخطيب أمين مركز منشأة القناطر، أسامة الاشمونى أمين قسم الوراق، محمد مختار أمين قسم ٦ أكتوبر، فضلا عن منشأة القناطر الوحدة الصحية بالمدينة بجوار المخبز الأول، الوراق الوحدة الصحية بعزبة المفتى- ٦ أكتوبر - وحدة طب الأسرة الحى السادس - المجاورة الخامسة.

وأضاف أن القافلة لاقت استحسانا كبيرا من قبل الأهالي الذين شاركوا بإيجابية للاستفادة من خدمات القافلة، الأمر الذي يدل على وعي المصريين، معلنا عن إطلاق المزيد من القوافل خلال الفترة المقبلة.
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