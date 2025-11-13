قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد صلاح يهدي قميص ليفربول لثنائي منتخب مصر
تأسّيًا بالسنة النبوية عند تأخر الغيث..السعودية تؤدي صلاة الاستسقاء في الحرمين الشريفين
ما حكم القتـ.ل الرحيم للمريض؟.. مفتي الجمهورية يجيب
3 وزراء يفتتحون مركز التميز لتحلية المياه وبنك الجينات في جنوب سيناء
بعد انضمامه .. مدافع الزمالك يوجّه رسالة مؤثرة لـ حسام حسن بمعسكر منتخب مصر
بنحب نفرك.. تعليق ساخر من شوبير على عقوبات الأهلي
مدير صندوق مكافحة الإدمان يزور "بيت التطوع" بجامعة القاهرة ويلتقي المتطوعين
عمل مذكور في القرآن لسعة الرزق والذرية الصالحة.. داوم عليه سترى العجب
25 ألف شقة ..تفاصيل الطرح الجديد لـ الإسكان الاجتماعي
اليوم الثامن من بطولة العالم للرماية يشهد استعدادات حاسمة لمنافسات السيدات
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بروتوكول تعاون لدعم التحول الرقمي لتطوير الخدمات الرقمية للنيابة العامة

النيابة العامه
النيابة العامه
محمد يحيي

وقع  البنك الأهلي المصري، بروتوكول تعاون مشترك مع النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة أورانج مصر وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية “إي فاينانس”، لتطوير منظومة الخدمات الرقمية للنيابة العامة وتيسير عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال محفظة اورانج كاش، وذلك في إطار حرص مؤسسات الدولة الدائم على دعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.

حضر التوقيع محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والمستشار ياسر حسين رئيس الاستئناف مدير النيابات والمهندس حسام الجولى الرئيس التنفيذي لشركة اي فيناناس والمهندس رأفت هندي نائب وزير الاتصالات والبينية التحتية والتحول الرقمي والمهندس هشام مهران العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لاورانج.

صرح محمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجيتهالرائدة في مجال المدفوعات الرقمية وتوسيع قاعدة الخدمات المالية الإلكترونية، مشيرا الى أنهذا البروتكول سيساهم بشكل فعال في توفير خدمات التحصيل الإلكتروني لخدمات النيابة العامة عبر محفظة “أورانج كاش” وفقًا والقواعد والإجراءات التي يضعها البنك المركزي المصري، بما يتيح للمواطنين سداد المستحقات الحكومية والغرامات إلكترونيًا بسهولة وأمان، من خلال إتاحة حلول مصرفية رقمية مبتكرة تخدم مختلف شرائح المجتمع.

وأكد محمد الأتربي حرص البنك الأهلي المصري  على مواكبة التطور التكنولوجي وتبني أحدث أدوات التحول الرقمي والقنوات البديلة، بما يسهم في تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين، وخاصة خدمات المرور وسداد الغرامات إلكترونيًا، مشيرا أن هذا التعاون يعكس نجاح الشراكة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص في تطوير بنية تحتية رقمية قوية تدعم تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وشفافية ، مضيفا أن هذهالخطوة مهمة في دعم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الحكوميةالمقدمة للمواطنين وتعزيز كفاءة العمليات الحكومية من خلال الدعم الدائم لمشروعات التحول الرقمي.

والجدير بالذكر أن هذا التعاون يؤكد استمرار تكاتف مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والتقني في دعم مسيرة التحول الرقمي والشمول المالي، وتعزيز تقديم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بما يحقق رؤية القيادة السياسية نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل يلبّي احتياجات المواطنين بكفاءة وشفافية.

البنك بروتوكول تكنولوجيا المعلومات الرقمية الإلكتروني الغرامات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

حامد حمدان

معك للنهاية.. حامد حمدان يوجه رسالة بالأبيض إلى بتروجيت بعد مفاوضات الأهلي

سعد الصغير

صاحبها تنازل.. سعد الصغير يُعلن عن انتهاء أزمة سيارة حادث إسماعيل الليثي

حالة الطقس

الشتاء يكشر على أنيابه.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

ميكالي

شرف كبير.. ميكالي يوضح حقيقة مفاوضات الزمالك لتدريب الفريق

ترشيحاتنا

فجر السعيد

الإعلامية فجر السعيد تخضع لعملية جراحية دقيقة بألمانيا

ضايل عنا عرض

اليوم.. عرض الفيلم المصري "ضايل عنا عرض" بمهرجان القاهرة السينمائى

منة فضالي

عالم منافقة.. منة فضالي توجه رسالة عبر انستجرام

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد