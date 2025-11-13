قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عرض مثلث الحب بالقاهرة السينمائي الدولي.. السبت
مجلس القضاء الأعلى العراقي يدعو للإسراع بتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية
المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية هي الطريقة الأكثر فاعلية لتمويل أوكرانيا
الرئيس السيسي يهنئ نظيره الفلسطيني بذكرى العيد الوطني
حملات رقابية للتفتيش على الأسواق والمحال العامة والمخابز بالإسكندرية
ما حكم ضرب الزوجة تاركة الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
بيطري سوهاج يواصل المعركة ضد الأوبئة.. تحصين أكثر من 100 ألف رأس ماشية في حملة موسّعة
لو تعرضت لحادث أو اعتداء .. خطوات تقديم بلاغ إلكتروني للنيابة من الموبايل |فيديو
حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية.. تحذير من الأرصاد عن طقس اليوم الخميس
المبعوث الأمريكي إلى العراق: نتطلع للعمل مع الحكومة المقبلة
النقل توقع عقدًا لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائى السريع مع اتحاد شركات
شبورة مائية وأجواء خريفية حارة.. حالة الطقس اليوم| فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الوزير: فرص متميزة أمام الشركات الهندية للاستثمار في مصر في مجالات تصنيع الأسمدة الفوسفاتية

كامل الوزير
كامل الوزير
ولاء عبد الكريم

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء السفير سوريش ريدي، سفير الهند لدى مصر وممثلي عدد من الشركات الهندية والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

وفي مستهل اللقاء أكد الوزير أن مصر ترحب بالتعاون مع الهند في مختلف المجالات وأن السوق المصري منفتح على التعاون مع مختلف الشركات من كافة أنحاء العالم ولا سيما الشركات الهندية الراغبة في ضخ استثمارات جديدة في الصناعات الواعدة والمستهدفة التي حددتها وزارة الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي بما يسهم في نقل التكنولوجيا الهندية الحديثة للسوق المصري.

وفيما يخص قطاع النقل أوضح الوزير أن مصر مستعدة للتعاون مع الهند في مجال الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية حيث يمكن إفادة الجانب الهندي بالفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات.

وأوضح الوزير أنه يمكن تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والهند من خلال إقامة شراكة في مصر لتصنيع الأسمدة الفوسفاتية وإقامة مشروعات صناعية تستفيد من المواد الخام المتاحة في مصر كالفوسفات، وكذا إقامة مشروعات لتصنيع الكيماويات والبتروكيماويات التي تتميز فيها الشركات الهندية بخبرة طويلة، لافتاً إلى أن رؤية الدولة حالياً تركز على تصنيع المواد الخام المتوافرة بالسوق المحلي وإضفاء قيمة مضافة عليها لتلبي الاستهلاك المحلي أو لتصديرها للخارج بدلاً من تصديرها في صورتها الخام.

ووجه الوزير اللواء شريف الرشيدي رئيس قطاع شئون الصناعة بوزارة الصناعة للتنسيق مع سفارة الهند بالقاهرة لتسريع وتيرة التعاون بين الشركات المصرية ونظيراتها الهندية لضخ استثمارات جديدة في مجال تصنيع الأسمدة والبتروكيماويات PVC.

ومن جانبه أكد جاجات براكاش نادا، وزير الصحة والكيماويات والأسمدة الهندي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر، لافتاً إلى أن الوفد المرافق له يضم عدداً من الشركات المتخصصة في تصنيع الأسمدة الفوسفاتية والأدوية الراغبة في استكشاف فرص التعاون والاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان حرص الحكومتين المصرية والهندية على دفع التعاون الثنائي إلى آفاق أوسع في المجالات الصناعية والنقلية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه تنفيذ المشروعات المشتركة، مع استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية في البلدين لبحث فرص التعاون الجديدة بما يحقق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعزز من مكانة مصر والهند كمحورين صناعيين ولوجستيين مؤثرين في المنطقة.

الاستثمارية اللوجستية نقل التكنولوجيا البتروكيماويات الأسمدة الفوسفاتية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علامات حضور ملك الموت

علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده

نعي نقابة الأطباء للراحل الدكتور محمود الجبالي

الكل حزين عليه.. الأطباء تبكي رحيل الدكتور محمود الجبالي

محمد صبحي

جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته

ارشيفية

إجراءات أمنية عاجلة لحل لغز جريمة فتاة البرميل ببولاق الدكرور

إسماعيل الليثي

قلبي بيتقطع عليهم.. والد ضحايا حادث إسماعيل الليثي يروي تفاصيل الواقعة

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم.. وهذا ثمن البيض

الزمالك

هل يتم تجميد مجلس لبيب بعد التفتيش على الزمالك.. الشباب والرياضة ترد

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيًا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم

ترشيحاتنا

الاسكان

وزير الإسكان يتابع آخر مستجدات مشروعات تنفذها المقاولون العرب ضمن "حياة كريمة"

كامل الوزير

الوزير: فرص متميزة أمام الشركات الهندية للاستثمار في مصر في مجالات تصنيع الأسمدة الفوسفاتية

التخطيط والتنمية الاقتصادية

وزراء التخطيط والزراعة والأوقاف يصلون إلى جنوب سيناء لتفقد المشروعات التنموية

بالصور

بسيطة ولذيذة.. طريقة عمل البطاطا بالباشميل

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
طريقة عمل البطاطا بالباشميل.

نجمات تألقن بالأزرق فى مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ46

نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46

الخسائر تلاحق أيلون ماسك.. استقالات جديدة تهز شركة تسلا

إيلون ماسك
إيلون ماسك
إيلون ماسك

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

فيديو

عمرو دياب واسماء جلال

قصة حب جديدة.. عمرو دياب يُثير الجدل بظهوره المتكرر مع أسماء جلال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد