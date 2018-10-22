أيمن عبد العزيز يقود مران مستبعدي الزمالك من معسكر برج العرب

يقود أيمن عبدالعزيز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريب اللاعبين المستبعدين من معسكر الفريق في برج العرب بالإسكندرية غدا الثلاثاء.





وحدد الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة السويسري كريستيان جروس الحادية عشرة صباحا موعدا للتدريب بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.





وكان جروس قد اختار 24 لاعبا لمعسكر برج العرب استعدادا لخوض مباراتي الانتاج الحربي في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر والاتحاد السكندري في كأس زايد.





في حراسة المرمي : محمود عبد الرحيم جنش - عماد السيد – عمر صلاح

في خط الدفاع : محمود علاء – محمد عبد الغنى – محمود دونجا - حازم امام - حمدى النقاز – بهاء مجدى – احمد فتوح – محمود حمدي الونش





خط الوسط : طارق حامد ––– محمد عنتر –– محمود كهربا –– فرجانى ساسى – ايمن حفنى – محمود عبد العزيز – ابراهيم حسن – محمد ابراهيم – عبد الله جمعه – محمد حسن

خط الهجوم : عمر السعيد – يوسف اوباما - كاسونجو