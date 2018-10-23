تشغيل مبنى غسيل الكلي القديم بديرب نجم لحين إعادة تشغيل المتوقف

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، مستشفي ديرب نجم المركزى في وجود المجتمع المدنى، والذي سيشارك في إعادة تشغيل المبني القديم لوحدة غسيل الكلى بعد تلافي السلبيات منه، لحين تشغيل وحدة الغسيل المتوقفة بسبب الحادث الأخير الذي راح ضحيته 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين بسبب تلوث أجزهزة الغسيل الكلوي .



ورافق وكيل الوزارة فريق من المكتب الفني وإدارة التخطيط وإدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، والإدارة الهندسية بالمديرية، وتابع سير العمل والاطمئنان على الخدمة الطبية المقدمة للمرضى.



وكان المبنى القديم لوحدة الغسيل الكلوي بالمستشفي به بعض السلبيات بالمكان من أعمال الكهرباء والدهانات، والتى حلها، وتوريد وحدة معالجة للمياه وعدد من ماكينات الغسيل الكلوي من خلال المجتمع المدني لإستفادة مرضي الغسيل الكلوي ولتخفيف العبء عنهم لحين إعادة تشغيل وحدة الغسيل الكلوي السابقة، وتم رفع الرواكد بالمبني القديم.