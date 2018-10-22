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رياضة

أرسنال يتخطى ليستر بثلاثية فى غياب محمد النني بالدوري الإنجليزي.. فيديو

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 11:15 م
لاعبي ارسنال
لاعبي ارسنال
محمد رشاد
حقق فريق ارسنال الفوز على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف ، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب الإمارات بالعاصمة الانجليزية لندن ، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم .

ويعود الفضل فى فوز المدفعجية بالثلاث نقاط الى الالماني مسعود اوزيل الذىسجل هدف التعادل للفريق فى الدقيقة 45 ، بعدما تقدم الثعالب بالهدف الاول فى الدقيقة 31 من زمن المباراة بعد تسجيل هيكتور بيليرين هدف بالخطأ في مرماه.

وفى الشوط الثاني صنع أوزيل هدفي التقدم للجانرز الثاني والثالث الى المهاجم الجابوني بيير أوباميانج فى الدقيقتين 63 ، 66 من ، لتنتهي المباراة بفوز أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد .

الفوز رفع رصيد المدفعجية إلى النقطة 21 فى المركز الرابع ، بفارق الأهداف عن تشيلسي صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد، بينما تجمد رصيد الثعالب عند النقطة 12 فى المركز الحادي عشر من جدول ترتيب البريميرليج.

وخرج المصري محمد النني لاعب وسط الفريق من القائمة المرشحة للمباراة، إذ لم يختره إيمري في التشكيل الأساسي أو الاحتياطي للقاء الثعالب بالدوري .
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