اليوم.. العسكرية تنطق بالحكم علي 3 متهمين في قضية داعش الشرقية

تنطق اليوم محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالحكم علي ٣ متهمين في القضية رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ عسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ"داعش الشرقية".



ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية "تنظيم داعش" أسست علي خلاف الدستور والقانون، ورصد بعض المنشآت الحيوية وبعض المناطق العسكرية منها معسكر الدفاع الجوي في الزقازيق، ورصد بعض الكنائس ومحال المسيحين التجارية تمهيدا لاستهدافها.