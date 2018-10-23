تعرفي على خطوات تقسيم الدجاجة لـ8 قطع ونزع الجلد

نقدم لك طريقة تقسيم الدجاج لـ8 قطع، لسهولة التعامل معها وإعدادها بأكثر من شكل للطهي للشيف هالة فهمي.



الخطوات التقطيع :

· وضع الدجاجة على لوح التقطيع باتجاه الصدر لأعلى حتى تتمكني من رؤية ما تقومين به.

· أمسكي رجل الدجاجة اليسرى بيدكِ اليسرى واسحبيها بعيدا عن الجسم، واستخدمي شوكة تقطيع اللحوم لتثبيت الدجاجة في مكانها.

· استخدمي سكين تقطيع اللحم لاختراق مفصل الورك وقطع الرجل بأكملها، وركزي جيدا على مكان التقاء العظم واللحم، كرري هذه مرة أخرى.

· ضعي الورك على لوح التقطيع بحيث يكون الجلد لأسفل ولحمه الداخلي لأعلى، وذلك لإيجاد مفصل الركبة من الخلف بين الدبوس والفخذ، ثم قطعيه دون كسر العظم.

· حددي مكان التقاء الصدر بالظهر حيث يوجد هذا المكان بطول الأضلع والقفص الصدري حيث ينتفخ لحم الصدر الأبيض للأمام، استخدمي حركة المنشار لاختراق الأضلع من الخلف للأمام، كما يمكنكِ أيضًا القطع بطول عظم الصدر من اللحم الخارجي.

· اقطعي الصدر من العظمة، ادفعي سكينك عبر مركز الصدر، بطول العظمة، أدخلي إبهامك في هذا القطع لإبعاد اللحم عن العظمة.

· أما الجناح فقومي بثنيه بعيدا عن الجسم في الاتجاه المعاكس للحركة حتى تجدي مفصل الكتف، استخدمي سكين قطع اللحم لاختراق المفصل واقطعي الجناح إلى جزئين.

· في النهاية بعد تقسيم الدجاجة لـ8 قطع يمكنك نزع الجلد بسهولة عن كل قطعة حسب رغبتك.​