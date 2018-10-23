ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

تعرفي على خطوات تقسيم الدجاجة لـ8 قطع ونزع الجلد

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:50 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
أ سماء عبد الحفيظ
نقدم لك طريقة تقسيم الدجاج لـ8 قطع، لسهولة التعامل معها وإعدادها بأكثر من شكل للطهي للشيف هالة فهمي.

الخطوات التقطيع :
· وضع الدجاجة على لوح التقطيع باتجاه الصدر لأعلى حتى تتمكني من رؤية ما تقومين به.
· أمسكي رجل الدجاجة اليسرى بيدكِ اليسرى واسحبيها بعيدا عن الجسم، واستخدمي شوكة تقطيع اللحوم لتثبيت الدجاجة في مكانها.
· استخدمي سكين تقطيع اللحم لاختراق مفصل الورك وقطع الرجل بأكملها، وركزي جيدا على مكان التقاء العظم واللحم، كرري هذه مرة أخرى.
· ضعي الورك على لوح التقطيع بحيث يكون الجلد لأسفل ولحمه الداخلي لأعلى، وذلك لإيجاد مفصل الركبة من الخلف بين الدبوس والفخذ، ثم قطعيه دون كسر العظم.
· حددي مكان التقاء الصدر بالظهر حيث يوجد هذا المكان بطول الأضلع والقفص الصدري حيث ينتفخ لحم الصدر الأبيض للأمام، استخدمي حركة المنشار لاختراق الأضلع من الخلف للأمام، كما يمكنكِ أيضًا القطع بطول عظم الصدر من اللحم الخارجي.
· اقطعي الصدر من العظمة، ادفعي سكينك عبر مركز الصدر، بطول العظمة، أدخلي إبهامك في هذا القطع لإبعاد اللحم عن العظمة.
· أما الجناح فقومي بثنيه بعيدا عن الجسم في الاتجاه المعاكس للحركة حتى تجدي مفصل الكتف، استخدمي سكين قطع اللحم لاختراق المفصل واقطعي الجناح إلى جزئين.
· في النهاية بعد تقسيم الدجاجة لـ8 قطع يمكنك نزع الجلد بسهولة عن كل قطعة حسب رغبتك.​
loading...

ترشيحاتنا

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

رئيس حي العجوزة: سور نادي الزمالك النهري مخالف للقانون وهدمته 3 مرات

برلماني: منع الكشف المستعجل قرار جيد لكنه يحتاج لدراسة قبل التنفيذ

طباخ الملك فاروق يكشف عن وجبات أعدها لجمال عبد الناصر والملك فيصل.. فيديو

الإصابة تبعد نجم وست هام يونايتد عن الملاعب 6 أشهر

شاهد.. عقبات تواجه قطر في استضافة كأس العالم المقبل

الزمالك: قمصان الفريق للموسم الحالي ستكون من تصميم شركة بوما

مدرب الأرسنال: طريقة اللعب سبب رئيسي في الفوز على ليستر سيتي

ميدو يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك معه لخلافة جروس

رانيا يوسف تنتظر عرض مسلسل كأنه امبارح.. السبت المقبل

ترامب: الملك سلمان والأمير محمد لم يعرفا بعملية خاشقجي

يا محمد انزل البلد أبوك لقى 5 كيلو بطاطس ومحتاجين حد أمين يحمرهم.. الأسعار لم تفسد روح المصريين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الشيخ ومفيد والدرندلي وبكري وبيبو ونجوم الفن بمؤتمر تحدي التغيير‎.. صور

أحمد فلوكس وهنا شيحة.. زواج رسمي لم يخلُ من الشائعات والتساؤلات والإنكارات

تفاصيل مؤتمر مهرجان الموسيقى العربية ‎.. صور

هدية الطبيعة التي رفضتها السياحة.. الصحراء البيضاء مناظر خلابة لن تراها إلا في مصر

فيديو

نطط الكورة بدماغك .. أول فريق كرة قدم مصري لمرضى الشلل الدماغي.. فيديو وصور
شاهد.. سيدات سيناويات يعملن في التطريز البدوي وتصدر منتجاتهن
أحد شيوخ قبيلة البياضية: أرض سيناء عرض.. وشرف لنا التعاون مع الجيش
طباخ الملك فاروق: كان بيحب الموزة والفتة.. وبنأكل 70 فردا يوميا.. فيديو
رئيس مجلس مدينة بئر العبد: الأهالي صامدون ويمتازون بقوة الإيمان .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟