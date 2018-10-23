سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

احتفلت منذ يومين الفنانة شيماء سيف، بزفافها على المنتج الفنى محمد كارتر وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.





وأطلت شيماء بفستان زفاف رائع من توقيع مصمم الأزياء المميز سامو هجرس، وتميز التصميم بتطريزه الراقي وقصته المتناسقة مع قوامها الممتلئ، ما منحها إطلالة كالأميرات، وبلغت تكلفة الفستان الذى أثار إعجاب العديد من متابعيها على صفحات المواقع التواصل الاجتماعى ما يقرب من 70 ألف جنيه.



