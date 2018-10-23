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مرأة

سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:34 ص
شيماء سيف
شيماء سيف
هاجر هانئ
احتفلت منذ يومين الفنانة شيماء سيف، بزفافها على المنتج الفنى محمد كارتر وسط حضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وأطلت شيماء بفستان زفاف رائع من توقيع مصمم الأزياء المميز سامو هجرس، وتميز التصميم بتطريزه الراقي وقصته المتناسقة مع قوامها الممتلئ، ما منحها إطلالة كالأميرات، وبلغت تكلفة الفستان الذى أثار إعجاب العديد من متابعيها على صفحات المواقع التواصل الاجتماعى ما يقرب من 70 ألف جنيه.

فيما اعتمدت شيماء على مكياج راقي من أنامل خبير التجميل أمين، ونسقت معها بعض المجوهرات الفخمة والقيمة من دار إرام للمجوهرات، وتألقت بتسريحة شعر رائعة من توقيع alfredandmina.
سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور
سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور
سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور
سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور
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سعر صادم لفستان زفاف شيماء سيف ..صور

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