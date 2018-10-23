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أخبار العالم

الرئيس الصيني يفتتح أطول جسر بحري في العالم

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
افتتح الرئيس الصيني شي جين بينج أطول جسر بحري في العالم يربط بين "هونغ كونج - تشوهاي/ماكاو"، وذلك في حفل افتتاح في مدينة "تشوهاي" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي البلاد صباح اليوم الثلاثاء .

ومن المقرر تشغيل الجسر - الذي يمتد لمسافة 55 كيلومترا ويقع في مياه "لينغدينغيانغ" بمصب نهر اللؤلؤ جنوبي البلاد وبدأ تشييده في 15 ديسمبر 2009 - أمام حركة المرور غدا الأربعاء .

وسيقلص الجسر وقت السفر بين "هونغ كونج" و"تشوهاي" من 3 ساعات إلى 30 دقيقة فقط، فضلا عن إسهامه في تعزيز التكامل بين مدن دلتا نهر اللؤلؤ.
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