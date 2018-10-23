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أخبار العالم

الرئيس مون : المصادقة على إعلان بيونج يانج تعجل بنزع السلاح النووي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:49 ص
صدى البلد
أ ش أ
أكد الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، اليوم الثلاثاء أن تطوير العلاقات بين الكوريتين وتخفيف التوتر العسكري سوف يسرع من عملية نزع السلاح النووي بالكامل في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن الرئيس مون رأس اجتماع مجلس الوزراء صباح اليوم في القصر الرئاسي لمناقشة المصادقة على "إعلان بيونج يانج المشترك" و"الاتفاق العسكري لتنفيذ إعلان بانمونجوم".

وقال الرئيس مون إن المصادقة على إعلان بيونج يانج المشترك لن تسهم في حماية الشعب وتعزيز السلامة فحسب، بل ستؤدي إلى التنمية الاقتصادية من خلال القضاء على مخاطر في شبه الجزيرة الكورية، مضيفا أن سكان المناطق الحدودية هم أول من يستفيدون من هذه التنمية .

وذكر أن هذا الأمر سيسهم أيضا في تعزيز حقوق الإنسان في كوريا الشمالية بشكل حقيقي، داعيا الوزارات إلى تضافر الجهود للسير في إجراءات المصادقة بسلاسة.

وصادقت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم على إعلان بيونج يانج المشترك والاتفاق العسكري لتنفيذ إعلان بانمونجوم بعد مراجعتهما خلال اجتماع مجلس الوزراء.
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