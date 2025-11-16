حماس تكشف : تلقينا قائمة بـ1468 أسيرا من غزة لدى الاحتلال

أعلنت حركة حماس، اليوم الأحد، أنها تسلمت عبر وسطاء قائمة تضم 1468 أسيرا من أبناء قطاع غزة المحتجزين داخل سجون الحتلال الإسرائيلية، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وصفقة تبادل المعلومات الجارية مع الاحتلال.

وأوضح «مكتب إعلام الأسرى» التابع للحركة، في بيان رسمي، أن الجهات المختصة في حماس أنهت مراجعة وتدقيق القائمة بالكامل، حيث جرى التحقق من أوضاع جميع الأسماء الواردة، باستثناء 11 اسمًا ما تزال قيد المتابعة والبحث بسبب نقص المعلومات حول ظروف احتجازهم.

وأشار البيان إلى أن تأخر الإعلان عن القائمة جاء نتيجة «مماطلة الاحتلال وتلاعبه ببعض الأسماء»، مؤكدا أن جهودا مكثفة جرت خلال الأسابيع الماضية أدت في النهاية إلى اعتماد القائمة ونشرها عبر المنصات الرسمية للحركة.

وحملت حماس الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة جميع الأسرى، محذرة من استمرار «إخفاء» عدد من المعتقلين وعدم الكشف عن مصيرهم، وفق ما ورد في البيان.

كما دعت الحركة الوسطاء إلى ممارسة ضغوط فعلية على إسرائيل للكشف عن مصير جميع الأسرى من غزة، وضمان حقوقهم الصحية والإنسانية، ووقف ما وصفتها بـ«الانتهاكات الجسيمة» داخل مراكز الاحتجاز.