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محافظات

السفينة مين شيف 4 تصل ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2000 سائح..صور

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 08:53 ص
الدكتور عبد العزيز
الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية
أحمد عبد العزيز
وصلت السفينة السياحية الألمانية "مين شيف 4" إلى ميناء الإسكندرية، وعلى متنها أكثر من 2000 سائح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم الخدمة.

وكان في استقبال سفينة السائحين الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، حيث رحب بقبطان السفينة وطاقمها، مؤكدا أن مصر والإسكندرية خاصة، أصبحت من الأماكن الآمنة لعودة السياحة مرة أخرى، متمنيا لهم قضاء إجازة سعيدة.

ودعا قنصوه السائحين لزيارة المدينة مرات عديدة، لافتا إلى أن عروس البحر الأبيض المتوسط بها العديد من الأماكن الخلابة التي لا يمكن أن تحصى في زيارة واحدة.

من جانبه، أعرب قبطان السفينة عن سعادته بزيارة الإسكندرية، لافتا إلى أنها من أهم المدن التي يستمتع بزيارتها، قائلا:" الإسكندرية تتمتع بطقس مختلف عن باقي المدن وأتمنى أن تطول فترة الزيارة للاستمتاع بقدر أكبر من المعالم السياحية".

يشار إلى أن السفينة مين شيف 2 تعد من أضخم السفن السياحية حيث تشمل أماكن ترفيهية وسينما ومسرح يحوى 1000 كرسي وأخرى للتسوق والمطاعم.
السفينة مين شيف 4 تصل ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2000 سائح..صور
السفينة مين شيف 4 تصل ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2000 سائح..صور
السفينة مين شيف 4 تصل ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2000 سائح..صور
السفينة مين شيف 4 تصل ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2000 سائح..صور
السفينة مين شيف 4 تصل ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2000 سائح..صور
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