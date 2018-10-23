برلماني: الشعب والجيش والشرطة والسيسي حافظوا على مصر

وصف الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، تصريحات الدكتور علي العايد، سفير الأردن بالقاهرة التى أكد فيها أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت اختطاف الدين الإسلامى لتشويهه ولكنها فشلت فهذه الجماعة المارقة التى اتخذت من الدين الإسلامي الحنيف ستارا لجميع أعمالها الإرهابية محاولاتها لإسقاط الدولة المصرية وإسقاط الدول العربية.





ووجه "حساسين" تحية قلبية لأبطال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وللرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم ومصر كلها فى حربها الناجحة ضد الإرهاب والإرهابيين.



