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برلمان

برلماني: الشعب والجيش والشرطة والسيسي حافظوا على مصر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:56 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
فريدة محمد
وصف الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي بمجلس النواب، تصريحات الدكتور علي العايد، سفير الأردن بالقاهرة التى أكد فيها أن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت اختطاف الدين الإسلامى لتشويهه ولكنها فشلت فهذه الجماعة المارقة التى اتخذت من الدين الإسلامي الحنيف ستارا لجميع أعمالها الإرهابية محاولاتها لإسقاط الدولة المصرية وإسقاط الدول العربية.

ووجه "حساسين" تحية قلبية لأبطال القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية وللرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم ومصر كلها فى حربها الناجحة ضد الإرهاب والإرهابيين.

وأكد أن الشعب المصري الذي وقف صفا واحدا خلف قيادته الحكيمة وبواسل الجيش والشرطة نجح في الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وكشف هذه الجماعة الإرهابية المارقة.
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