العاهل الأردني يتوجه إلى السعودية في زيارة عمل

غادر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم/ الثلاثاء/، العاصمة الأردنية عمان، متوجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة عمل، يجري خلالها مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبدالله سيحضر - خلال زيارته - جانبا من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار 2018، الذي انطلقت أعماله في الرياض اليوم.



وأشارت "بترا" أن الأمير فيصل بن الحسين أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا لجلالة الملك.

