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محافظات

مسنة لمحافظ الدقهلية: عاوزة صرف صحي في بيتي.. ويرد: في أسبوع وعلى نفقتنا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 01:32 م
سيدة مسنة بأجا
سيدة مسنة بأجا
همت الحسينى
شدد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على ضرورة الانتهاء من توصيل خط الصرف لمنزل سيدة مسنة بأجا على نفقة المحافظة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للانتهاء من توصيله خلال أسبوع.

جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة اليوم، الثلاثاء،  وقال المحافظ: "يا حاجة كل حاجة هنعملها على حسابنا وكل اللي تحتاجيه علينا".

وطالب شاروبيم؛ اللواء متولي عبد العال، رئيس مركز ومدينة أجا، بسرعة الانتهاء من توصيل خط الصرف الصحي للمنزل والالتزام بالموعد المحدد.
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