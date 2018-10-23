الألفي: أتمنى مساندة الجماهير في البطولة العربية

أكد إيهاب الألفي، المدير الفني لسلة سيدات النادي الأهلى، أن قرعة البطولة العربية أوقعت الأهلي في المجموعة الأصعب بالبطولة.





وأوضح أن الفريق تواجد في المجموعة التي تضم ثلاثة فرق مرشحين للقب.





وأضاف الألفي أن الفريق جاهز بشكل جيد لمنافسات البطولة العربية.





وأثنى المدير الفني للفريق على الروح القتالية وحالة التركيز التي تعيشها اللاعبات خلال الفترة الماضية؛ استعدادا للبطولة.





وأكد الألفي أنه يعاني من نقص عددي؛ بسبب الإصابات التي تعرضت لها أكثر من لاعبة في الفريق.





وتمنى المدير الفني للنادي الأهلي تواجد جماهير الأهلي لمساندة الفريق في مباريات البطولة العربية للسلة، لاسيما أن الجماهير تمنح اللاعبات دعما كبيرا في مثل هذه البطولات الكبيرة.



