نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء

لم تخل برامج التوك شو الصباحي على الفضائيات المصرية والعربية، من أخبارها المتنوعة من كل أنحاء العالم، حيث حملت وجبة دسمة صباح اليوم، الثلاثاء، من الغرائب واللقطات والمواقف الجديرة بالعرض والتوثيق.



النمل الأبيض يغزو الأقصر

أزمة هجوم النمل الأبيض على قرى صعيد مصر، خاصة الأقصر، تطورت تبعاتها حتى وصلت للإعلام العربي، إذ قالت قناة "العربية" في تقرير مصور لها إن النمل الأبيض شرد السكان وأجبرهم على الخروج إلى الشوارع بسبب خطورة الوضع، ويستهلك الخشب بكثرة.







ويرجع انتشار النمل الأبيض في بعض القرى بالأقصر إلى تغير الظروف البيئية، كما أن ارتفاع أسعار المبيدات أدى لعجز بعض الأهالى عن مواجهة هذه الظاهرة .



خراف في شوارع مدريد

ومن مصر إلى إسبانيا، حيث سلطت فضائية "يورونيوز" الضوء على احتفال فريد يقام كل خريف في العاصمة الإسبانية، يطلق عليه "لا فييستا دو لا تراشومانيا ".

وقال أحد المواطنين، إن النمل سبب لهم أضرارا بالمنازل، مناشدًا السلطات التدخل لوقف غزو النمل الأبيض.





في الخارج لا يطبخون بالطماطم

تصريح وزير التموين أمس تعقيبا على ارتفاع أسعار الطماطم، أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل، قبل أن يتدخل متحدث الوزارة ليوضح حقيقة الأمر .



الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، إنه تم اجتزاء تصريح وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي بأن بعض الدول لا تستخدم الطماطم في الطعام . وشوهد في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، آلاف الخراف في الشوارع صباح اليوم، الثلاثاء، ورغم أن هذا التقليد توقف لسنوات عدة، فقد أعُيد إحياؤه عام 1993، ويهدف لنقل الرعاة لأغنامهم إلى مراع أكثر دفئا في فصل الشتاء.