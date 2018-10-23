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نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:21 م
خراف في شوارع مدريد
خراف في شوارع مدريد
آيات أحمد - شيماء مجدي - فاطمة رضا
لم تخل برامج التوك شو الصباحي على الفضائيات المصرية والعربية، من أخبارها المتنوعة من كل أنحاء العالم، حيث حملت وجبة دسمة صباح اليوم، الثلاثاء، من الغرائب واللقطات والمواقف الجديرة بالعرض والتوثيق.

النمل الأبيض يغزو الأقصر
أزمة هجوم النمل الأبيض على قرى صعيد مصر، خاصة الأقصر، تطورت تبعاتها حتى وصلت للإعلام العربي، إذ قالت قناة "العربية" في تقرير مصور لها إن النمل الأبيض شرد السكان وأجبرهم على الخروج إلى الشوارع بسبب خطورة الوضع، ويستهلك الخشب بكثرة.
نمل في الأقصر وخراف
وقال أحد المواطنين، إن النمل سبب لهم أضرارا بالمنازل، مناشدًا السلطات التدخل لوقف غزو النمل الأبيض.

ويرجع انتشار النمل الأبيض في بعض القرى بالأقصر إلى تغير الظروف البيئية، كما أن ارتفاع أسعار المبيدات أدى لعجز بعض الأهالى عن مواجهة هذه الظاهرة.

خراف في شوارع مدريد
ومن مصر إلى إسبانيا، حيث سلطت فضائية "يورونيوز" الضوء على احتفال فريد يقام كل خريف في العاصمة الإسبانية، يطلق عليه "لا فييستا دو لا تراشومانيا".
نمل في الأقصر وخراف
وشوهد في شوارع العاصمة الإسبانية مدريد، آلاف الخراف في الشوارع صباح اليوم، الثلاثاء، ورغم أن هذا التقليد توقف لسنوات عدة، فقد أعُيد إحياؤه عام 1993، ويهدف لنقل الرعاة لأغنامهم إلى مراع أكثر دفئا في فصل الشتاء.

في الخارج لا يطبخون بالطماطم
تصريح وزير التموين أمس تعقيبا على ارتفاع أسعار الطماطم، أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل، قبل أن يتدخل متحدث الوزارة ليوضح حقيقة الأمر.

الدكتور أحمد كمال، معاون وزير التموين، إنه تم اجتزاء تصريح وزير التموين، الدكتور علي المصيلحي بأن بعض الدول لا تستخدم الطماطم في الطعام.
نمل في الأقصر وخراف
وأضاف معاون وزير التموين، في مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الوزير كان متواجدا اليوم ليضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية وتجارية في محافظة البحيرة، وكان تصريحه حول أن إنشاء مثل تلك المناطق التجارية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار وتقليص حلقات التداول بما ينعكس على سعر المستهلك النهائي.

وتابع متحدث وزارة التموين: "الوزير أعطى مثالا على سلعة الطماطم باعتبار أن سعرها متفاوت ويتغير بشكل مستمر"، وأكد أهمية سعر الطماطم وأنها سلعة ضرورية، ولكن التصريح تم اقتطاعه".
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