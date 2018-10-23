ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

التأديبية تغرم موجه ثانوى بقنا لوضعه امتحانا من خارج المنهج

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 02:59 م
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
محمد زهير
قررت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد ضياء الدين، مجازاة "ج. ع"، موجه ثانوي أحياء بإدارة قنا، بغرامة تعادل 3 أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة لوضعه امتحانا من خارج المنهج.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن "م. خ"، موجه الدراسات الاجتماعية بإدارة قنا التعليمية، حرر محضر إثبات حالة بالواقعة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات، وكذلك تقرير بمتابعة سير الامتحان بالمدرسة، ومن ثم أحالت إدارة قنا التعليمية الأوراق للنيابة الإدارية للاختصاص.

وأوضحت المحكمة أنه بعد الاستماع للشهود، ومباشرة التحقيقات مواجهة المتهم بالمخالفة، ثبت للمحكمة أن الواقعة تعد مخالفة إدارية في حق المتهم، حيث إن الدقة والأمانة المطلوبة في الموظف العام تقتضي أن يبذل أقصى درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادرًا عن يقظة وتبصر في كل إجراء يقوم به، بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من تبصر.

وذكرت أنه إذا ما ثبت في حق الموظف أنه أدى عمله باستخفاف أو غفلة أو لا مبالاة كان خارجًا بذلك على واجب أداء عمله بدقة وأمانة، ومن ثم يكون مرتكبًا مخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان حسن النية، لأن الخطأ التأديبي المتمثل في المخالفة لا يتطلب عنصر العمد، وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب.
loading...

ترشيحاتنا

وصفة مذهلة تساعدك على التخلص من آلام أسفل الظهر والركبتين

شاهد.. تعليق متحدث التموين على تصريح الوزير حول الطماطم

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربي في كأس مصر والقنوات الناقلة

علي عبد العال لأحد النواب: سيكون لك دور سياسي كبير

العاهل السعودي يتسلم رسالة من الرئيس السيسي

رجيم سريع لإنقاص الوزن ومحاربة السمنة فى وقت قياسى

وصفة سريعة طبيعية لعلاج الشيب المبكر

كارتيرون يستقر على تشكيلة الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الأفريقية

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

محمد رشاد يرد بقسوة على ريهام سعيد لنشرها خبر إصابة مي حلمي بجلطة

شاهد.. انطلاق مؤتمر مستقبل الاستثمار 2018 بالسعودية

الفيفا يخطاب اتحاد الكرة مجددا بشأن غرامة محمدي الزمالك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الداخلية: ضبط أكبر مزور للمحررات الرسمية بالصف.. صور

عرفات: بحث دراسة إنشاء مركز عربي متخصص بالنقل المستدام.. صور

شاهد.. درة بإطلالة لافتة في شوارع روما

القوات المسلحة تفتتح مدرستين لخدمة التجمعات البدوية والنائية بجنوب سيناء

تعرفي على النظام الغذائي لـ بلقيس لاستعادة رشاقتها بعد الولادة

فيديو

سفير روسيا بالقاهرة: السيسي وبوتين بحثا استئناف الرحلات الروسية بكامل طاقتها
نمل في الأقصر وخراف في مدريد.. غرائب وحقائق على شاشات التوك شو صباح الثلاثاء
سفير روسيا: السيسي وبوتين بحثا تفاصيل إنشاء محطة الضبعة النووية
سفير روسيا: اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون مع مصر تشمل كل المجالات
شاهد.. كارثة جديدة قد تمنع قطر من تنظيم المونديال

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟