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ديني

البحوث الإسلامية يوضح حكم حلق بعض الرأس وترك الآخر وعدم تهذيب الشعر

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 04:40 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه : " ما حكم حلق بعض الرأس وترك بعضها ؟ وما حكم عدم تهذيب الشعر ؟

ردت اللجنة: الظواهر السيئة والعادات القبيحة المنتشرة بين شباب اليوم من حلق بعض الشعر وترك البعض والتشبه بهيئة قبيحة وكل هذه السلوكيات تتنافى مع الآداب الإسلامية .

واستدلت اللجنة بحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ِ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْقَزَعِ ) ، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه؛ لذا أمر الإسلام بتهذيب الشعر وأن يظهر بمظهر جميل فعن زيد بن أسلم قال كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ فَأَصْلِحْ رَأْسَكَ وَلِحْيَتَك. ثائر الرأس واللحية أي غير مرجّل ولا مهذب .
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