البحوث الإسلامية يوضح حكم حلق بعض الرأس وترك الآخر وعدم تهذيب الشعر

ورد الى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال يقول صاحبه : " ما حكم حلق بعض الرأس وترك بعضها ؟ وما حكم عدم تهذيب الشعر ؟



ردت اللجنة: الظواهر السيئة والعادات القبيحة المنتشرة بين شباب اليوم من حلق بعض الشعر وترك البعض والتشبه بهيئة قبيحة وكل هذه السلوكيات تتنافى مع الآداب الإسلامية .



واستدلت اللجنة بحديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ِ قَالَ : ( نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ الْقَزَعِ ) ، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه؛ لذا أمر الإسلام بتهذيب الشعر وأن يظهر بمظهر جميل فعن زيد بن أسلم قال كانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ ثَائِرُ الرَّأْسِ وَاللِّحْيَةِ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِيَدِهِ أَنِ اخْرُجْ فَأَصْلِحْ رَأْسَكَ وَلِحْيَتَك. ثائر الرأس واللحية أي غير مرجّل ولا مهذب .