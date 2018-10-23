غير خفض ضغط الدم.. 5 فوائد لـ عصير الكركديه

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول عصير الكركديه الذي يعد بمثابة عصير في متناول الجميع علي تناوله.
فوائد عصير الكركديه:
1- يخفض ارتفاع ضغط الدم
2- يخفض مستويات السكر في الدم
3- بيساعد على الهضم
4- يخفض مستويات الكوليسترول
5- يعزز صحة الجهاز المناعى
6- يقلل السعرات الحرارية كوب الكركديه يحتوى على 50 سعر حرارى
الطريقة الصحيحة لعمل الكركديه:
-نقع الكركديه في الماء البارد لفترة.
-أو إضافة ماء ساخن له ويترك من 5 دقايق إلى 10 دقائق
فوائد عصير الكركديه:
1- يخفض ارتفاع ضغط الدم
2- يخفض مستويات السكر في الدم
3- بيساعد على الهضم
4- يخفض مستويات الكوليسترول
5- يعزز صحة الجهاز المناعى
6- يقلل السعرات الحرارية كوب الكركديه يحتوى على 50 سعر حرارى
الطريقة الصحيحة لعمل الكركديه:
-نقع الكركديه في الماء البارد لفترة.
-أو إضافة ماء ساخن له ويترك من 5 دقايق إلى 10 دقائق