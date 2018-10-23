غير خفض ضغط الدم.. 5 فوائد لـ عصير الكركديه

قدم الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية العلاجية، فوائد تناول عصير الكركديه الذي يعد بمثابة عصير في متناول الجميع علي تناوله.



فوائد عصير الكركديه:

1- يخفض ارتفاع ضغط الدم

2- يخفض مستويات السكر في الدم

3- بيساعد على الهضم

4- يخفض مستويات الكوليسترول

5- يعزز صحة الجهاز المناعى

6- يقلل السعرات الحرارية كوب الكركديه يحتوى على 50 سعر حرارى



الطريقة الصحيحة لعمل الكركديه:

-نقع الكركديه في الماء البارد لفترة.

-أو إضافة ماء ساخن له ويترك من 5 دقايق إلى 10 دقائق