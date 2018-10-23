محافظ قنا يتابع الأعمال الإنشائية بالمسرح الصيفى بقصر الثقافة

تابع اللواء عبد الحميد الهجان- محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بالمسرح الصيفى بقصر ثقافة قنا والذى يجرى إنشاؤه ضمن أعمال تطوير قصر الثقافة التي يقوم بتنفيذها جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة بتكلفة مالية تصل إلى 49 مليون جنيه ممولة من الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وأوضح الهجان، بأن المسرح سوف يتم الاستفادة به كمسرح لعرض مسرحيات من التراث الشعبى القنائى وكذلك سيتم استخدامه كقاعة سينمائية، مشيرًا إلى أنه سوف يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية به خلال الأسبوعين المقبلين.



وأكد المحافظ أنه تم الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمبنى الرئيسى لقصر الثقافة وسوف يتم افتتاحه فى أقرب وقت ممكن ليكون صرحًا ثقافيًا يليق بأبناء المحافظة وذلك في إطار الجهود المبذولة للنهوض بالقطاع الثقافي ورفع مستوى الوعي الثقافي والفكري للشباب والفتيات.