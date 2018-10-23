شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية بدون اسم.. فيديو

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب الأغنية الثانية من ألبومها الجديد "نساي" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، وفاجأت جمهورها بعدم اختيار اسم للأغنية وعوضت عليه بعلامات استفهام كفكرة مستحدثة في عالم الموسيقى والغناء.



وعلقت شيرين على أغنيتها الجديدة قائلة: "احترنا كتير عشان نطلّع اسم للأغنية دي وفي الآخر قلنا نسيبلكم القرار، اسمعوا الأغنية دلوقتي على اليوتيوب وقولولي نسمي الأغنية إيه وأكتر اسم هيتقال هو اللي هنختاره".



يذكر أن شيرين تطرح ألبومها الجديد والذى يضم 12 أغنية، وهى: "حبة جنة، وكدابين، وأبو الرجالة، وأغنية ضعفى، وبيصعب عليا، وتاج على راسك، وياريتها جت، و طيبة وجدعة، لوانى، كلام عينيه، نساى".

