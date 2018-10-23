الزمالك والإنتاج الحربي.. الأبيض يتقدم بهدف من ضربة جزاء فى الوقت الإضافي

انتهت أحداث الشوط الاول الاضافي من المباراة المقامة بين فريقي الزمالك والإنتاج الحربى، بتقدم الابيض بهدف دون رد ضمن منافسات الدور الـ 16 من بطولة كأس مصر.



الشوط الأول ..



بدأ اللقاء بحماسة شديدة من الفريقين وتبادلا الهجمات ولكن لم تسفر عن أي أهداف طوال الـ 15 دقيقة الأولى من المباراة.



في الدقيقة 16 من عمر اللقاء، تمكن حمدي النقاز لاعب الزمالك من التوغل بين دفاعات الإنتاج الحربي، وسدد كرة رائعة ولكن تصدى لها حارس مرمى الفريق الحربي.



ورد الإنتاج الحربي الهجمة القوية وانطلق من منتصف ملعبة بخطوات مرتبة وتمريرات مميزة ولكن لم يستطع أن يسيطر اللاعبون على الكرة، حتى منطقة جزاء الزمالك.



وفي الدقيقة 22 تمكن عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي، من التصدي لتسديدة قوية عن طريق كهربا مهاجم الزمالك.





وتعرض محمود جنش حارس مرمى الزمالك لاصطدام قوي مع محمد رجب مهاجم الإنتاج الحربي، في الدقيقة 26 وسقطا الثنائي أرضا واستعاد جنش قواة وخرج رجب منقولا خارج الملعب.



واستمر الزمالك في السيطرة على الكرة، وشن هجوما قويا على الإنتاج الحربي من الجبهة اليمنى، عن طريق النشط فرجاني ساسي، ولكن لم يسفر عن اهداف رغم تواجد لاعبي الأبيض في منطقة جزاء الفريق الحربي أغلب الوقت.



وتألق محمود جنش حارس مرمى الزمالك في التصدي لكرة دياوارا مهاجم الانتاج الحربي ببراعة شديدة في الدقيقة 36 ، بعد أن انفرد الافريقي لاعب الفريق الحربي بحارس الزمالك وسدد كرة نحوه ولكن كان لها بالمرصاد.



وتواجد كاسونجو مهاجم الزمالك داخل منطقة جزاء فريق الإنتاج الحربي، ليتسلم كرة مميزة من طارق حامد لاعب الوسط، ويضطرب دفاع الانتاج ولكن لم يستغل الأفريقي الفرصة، ويسدد كرة ضعيفة تخرج من دفاع الانتاج ركنية.



الشوط الثاني..



وضغط قوي من الزمالك على دفاع الانتاج الحربي، وإهدار العديد من الكرات في الدقائق الاولى من شوط المباراة الثاني.



محاولات ضعيفة من الإنتاج الحربي على مرمى الزمالك، ولكن لم يستطيع تهديد محمود جنش في أي من الكرات التي وصل خلالها الفريق الحربي الى مرمى الأبيض.



فى الدقيقة 52 مرر كاسونجو الكرة لكهربا داخل منطقة الجزاء، ولكن سددها كهربا بطريقة غريبة، بعيدة تماما عن مرمى عامر عامر.



وخرج محمد عادل وحل مكانه بديلا محمود حمادة في الدقيقة 54 كتغيير أول للإنتاج الحربي بأمر من مختار مختار المدير الفني.



وانفرد محمود عبد المنعم كهربا، بعامر عامر حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي في الدقيقة 56 من عمر المباراة.



وأهدر كهربا الكرة بطريقة غريبة، بعد أن راوغ حارس المرمى وسدد الكرة ضعيفة جدا بين اقدام مدافع الانتاج الحربي.



وانفرد دياوارا لاعب الانتاج الحربي بجنش حارس مرمى الزمالك، في الدقيقة 59 ولكن تصدى لها جنش ببراعة شديدة وأخرج الكرة الى ركنية.



وخرج كاسونجو وحل مكانه عمر السعيد بديلا له في الدقيقة 60 من عمر المباراة.



وانفرد محمد رجب مهاجم الانتاج الحربي مرة اخرى بجنش في الدقيقة 63 وأهدرها رجب بطريقة غريبة دون تدخل من حارس الزمالك.



وبات الفريقين في منتصف الملعب دقائق عديدة، ولم يصل أحدهما الى مرمى الآخر حتى الدقيقة 70 من عمر اللقاء.





وساد الهدوء المباراة حتى الدقيقة 75 واستمر اللقاء بدون إهتزاز شباك احد الفريقين، وأجرى الزمالك التغيير الثاني بنزول ايمن حفني وخروج ابراهيم حسن.



وكاد الانتاج الحربي أن يسجل هدف التقدم، في الدقيقة 85 من عمر المباراة، بعد ان مر جناح الفريق من الجبهة اليسرى ببراعة شديدة، وسدد محمد رجب الكرة تجاه جنش ولكن اصطدمت بدفاع الزمالك ومرت بسلام.



وانتهى الوقت الاصلي من المباراة، بدون اهداف ويستعد الفريقين لخوض شوطين اضافيين اذا استمر خلالهام التعادل، سيخوض الزمالك والانتاج الحربي ركلات ترجيح لحسم الفائز من بينهما.



الشوط الاول الإضافي ..



دفع كريستيان جروس المدير الفني للزمالك بالورقة الأخيرة، بنزول محمود عبد العزيز وخروج فرجاني ساسي في الدقيقة 96.



واستمر الزمالك في المحاولات المباغتة، عن طريق مهارة ايمن حفنى لاعب الوسط، ولكن لم يستطيع هجوم الابيض اختراق السد المانع للانتاج الحربي.



واحتسب احمد الغندور حكم المباراة ركلة جزاء لصالح ايمن حفني لاعب الزمالك، في الدقيقة 99



وسدد محمود علاء ركلة الجزاء في الزاوية اليمنى لتسكن شباك عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي ويعلن عن هدف تقدم الزمالك.



ونشبت مشادة قوية بين لاعبي الزمالك والانتاج الحربي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.



اشتبك محمود علاء لاعب الزمالك مع أحد لاعبي الإنتاج الحربي، بعد تسجيل الزمالك الهدف وتدخل لاعبو الفريقين واستطاع حكم المباراة فك الاشتباك واستأنف المباراة.