13 فقرة فنية فى برنامج السيرك القومى بالعجوزة

يواصل البيت الفنى للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الدكتور عادل عبده، تقديم برنامج شعبة سيرك الجيزة بمقر السيرك القومى بالعجوزة حتى نهاية أكتوبر الجارى، بعده تبدأ شعبة سيرك القاهرة فى تقديم برنامجها اعتبارا من أول نوفمبر المقبل .



حيث يقدم السيرك القومى تحت إشراف الفنان وائل عبدالله مدير عام السيرك، فى الثامنة مساء يوميا عدا يوم الأربعاء من كل أسبوع، أكثر من 13 فقرة فنية تعد من أشهر وأخطر فقرات فنون السيرك والتى تميز فى تقديمها نجوم السيرك القومى بشعبة الجيزة .



يتضمن برنامج شعبة سيرك الجيزة برئاسة الفنان محمد النوبى، على مجموعة من الفقرات المتنوعة التى تناسب مختلف الأعمار لرواد السيرك، منها " التوازن، المطبخ، استعراض الحيوانات الأليفة، الميزان الطائر، التوازن على السلك، التنشين بالخناجر، المهرج"، ويختتم البرنامج بإستعراض الأسود والنمور للفنانة "لوبا الحلو" .