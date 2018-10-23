عمر خيرت نجم الليلة الخامسة لمهرجان الموسيقى العربية

يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ساهر له على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأثنين 5 نوفمبر المُقبل، ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ليصبح "خيرت" نجم الليلة الخامسة الأوحد من المهرجان.



وعلى جانب آخر، تتعاون شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية مع مؤسسة راعى مصر للتنمية فى اقامة حفل خيرى للفنان العالمى عمر خيرت على أعظم مسارح العالم مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبوالهول وذلك يوم الجمعة 2 نوفمبر القادم.



تخصص إيرادات الحفل لصالح الفقراء والمعدمين بقرى ونجوع الصعيد و عشوائيات القاهرة حيث يتم توفير مجموعة من المستشفيات المتنقلة وإعادة بناء مساكن لهم.