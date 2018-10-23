ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

عمر خيرت نجم الليلة الخامسة لمهرجان الموسيقى العربية

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:14 م
صدى البلد
سعيد فراج
يستعد الموسيقار العالمي عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ساهر له على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الأثنين 5 نوفمبر المُقبل، ضمن فعاليات الدورة السابعة والعشرون لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ليصبح "خيرت" نجم الليلة الخامسة الأوحد من المهرجان.

وعلى جانب آخر، تتعاون شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية مع مؤسسة راعى مصر للتنمية فى اقامة حفل خيرى للفنان العالمى عمر خيرت على أعظم مسارح العالم مسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات وأبوالهول وذلك يوم الجمعة 2 نوفمبر القادم.

تخصص إيرادات الحفل لصالح الفقراء والمعدمين بقرى ونجوع الصعيد و عشوائيات القاهرة حيث يتم توفير مجموعة من المستشفيات المتنقلة وإعادة بناء مساكن لهم.
loading...

ترشيحاتنا

مي حلمي تطالب جمهورها بالدعاء

الملك سلمان يستقبل أفراد عائلة جمال خاشقجي

الأرصاد تكشف عن موعد تساقط الأمطار على البلاد.. فيديو

الدفايات الشعبية.. سلاح الغلابة للاستعداد لبرد الشتاء .. صور

حبس ممرض تحرش بمريضة تحت تأثير المخدر داخل العناية المركزة بمستشفى الدمرداش

شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما

غرف نوم بناتي تسيطر عليها النعومة والجمال

إسعاد يونس تلم شمل أبناء ونيس فى صاحبة السعادة

جنايات المنصورة تنظر ثاني جلسات محاكمة قاتل طفليه بميت سلسيل في غرفة المداولة ..قيديو

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

شركة بيبسيكو: 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر .. فيديو

اقتراب عودة رحلات الطيران جزئيا بين مصر وروسيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

الضرائب: مهلة سداد 90 يوما للممولين المتعثرين
شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما
شركة بيبسيكو: 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر .. فيديو
أحمد موسى: احتكار بعض التجار للبطاطس أدى لارتفاع أسعارها
موجز البلد.. السيسي يلتقي رئيس وزراء بلغاريا.. محمد أبو العينين يتسلم نجمة العطاء.. سيلفي محمد بن سلمان في دافوس الصحراء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟