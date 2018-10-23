العدل: 11 نوفمبر بدء جلسات عمل تعديل قانون المرافعات المدنية

أكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل، أن جلسات عمل تعديل قانون المرافعات المدنية أمام مجلس الدولة تبدأ 11 نوفمبر المقبل.



وأوضح أنـه تم تشكيل 3 لجـان من أساتذة القانون والمحامين والقضاة وأعضاء الهيئات القضائية وأعضاء الرقابة الإدارية لمناقشة التعديلات على مدى 6 أسابيع.



وأشار إلى أن المـنـاقـشـات سـتـتـطـرق لـلـعـديـد من الموضوعات ومنها طـرق الطعن والاختصاص القيمى للمحاكم وأوامر الأداء وإجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة وآليات التنفيذ الجبرى.



وكان د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيسا للجنة الإصلاح التشريعى، أصدر قرارا بعقد مؤتمر وورش عمل لإعــداد مشروع المرافعات الموحد والمتضمن تعديل قـانـون المـرافـعـات المدنية والتجارية واجراءات التقاضى أمام مجلس الدولة.