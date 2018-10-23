ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

جامعة عين شمس تطلق مشروع النظام الإلكتروني المتكامل للطلاب الوافدين

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:26 م
صدى البلد
عمرو ممدوح

أطلقت جامعة عين شمس مشروع النظام الإلكتروني المتكامل لوحدة رعاية الطلاب الوافدين (ISCUIESP) International Students care Unit Integrated Electronic System Project تحت رعاية د.عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث.

وقال د. عبد العزيز محمود، مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس (ISCU-ASU)، أن مشروع النظام الإلكتروني المتكامل لوحدة رعاية الطلاب الوافدين (ISCUIESP) يعد نقلة متميزة للجهاز الإداري للوافدين بجامعة عين شمس، ويتضمن المشروع أربعة محاور رئيسية هي: (النظام الإداري الإلكتروني)، وهو تحويل جميع التعاملات الإدارية للطلاب الوافدين إلي تعاملات إلكترونية، مما يسهل التعاملات أكثر ويحفظ الوقت والجهد علي أبنائنا الطلاب الوافدين، كما يساعد هذا النظام في سرعة التواصل بين إدارات الوافدين بالكليات والجامعة، كما يسهم في سهولة وسرعة عمليات القيد والمتابعة بكل شئون الطلاب الوافدين.

وأضاف محمود، في بيان للجامعة، أن المحور الثانى هو انشاء موقع إلكتروني لوحدة رعاية الطلاب الوافدين، وربطها بموقع الجامعة الرسمي بحيث يتضمن كل ما يخص الوافدين وقواعد القبول وكيفية التقديم والخدمات المقدمة لهم والأنشطة ( والموقع الإلكتروني في طور الإعداد).

وأكد مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين، على انشاء تطبيق للهواتف الذكية بالنسختين (Android- IOS) لوحدة رعاية الطلاب الوافدين يتوافر علي كلًا من Google Play لهواتف الأندرويد كما يتوافر علي App Store –لهواتف ال -Apple، حيث يتم التواصل مع الطلاب الوافدين بأفضل وأسرع مستوي تكنولوجي.

وأشار إلى إنشاء صفحة رسمية لوحدة رعاية الطلاب الوافدين على الفيس بوك لتوفير المزيد من التواصل الفعال مع الطلاب الوافدين وكذلك لعرض الأنشطة والخدمات الخاصة بالوافدين علي مواقع التواصل الاجتماعي.

رابط الصفحة الرسمية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس:

https://www.facebook.com/ISCUASU/?modal=admin_todo_tour
loading...

ترشيحاتنا

إسعاد يونس تلم شمل أبناء ونيس فى صاحبة السعادة

أول رد من الإعلامية مى حلمى حول أزمتها الصحية وعلاقتها مع محمد رشاد

البرلمان الإسباني يتخذ قرارا مصيريا بخصوص صفقات السلاح للسعودية

الزمالك يصارع الأهلي على ضم أول صفقتين في الميركاتو الشتوي

برلمانية تفجر مفاجأة.. شركات محمول متورطة في بيع بيانات العملاء.. فيديو

أطعمة ومشروبات تقضي على الأرق

محمد رشاد يكشف أسبابا جديدة عن إلغاء زفافه على مي حلمي

جراحة رباط صليبي وقطع فى الغضروف لناشئ الأهلي

الاهلى ووفاق سطيف .. جاشة يمنح الجزائريين قبلة الحياة بالهدف الثانى

الخارجية: نتابع التحقيقات حول وفاة مصرى فى الولايات المتحدة الأمريكية

الزمالك إلى دور الـ 8 من كأس مصر بثنائية في شباك الإنتاج.. فيديو وصور

الشربيني: تراجع سعر البطاطس إلى 7 جنيهات ونصف بداية من الغد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

الضرائب: مهلة سداد 90 يوما للممولين المتعثرين
شعبة الخضراوات والفاكهة: أسعار البطاطس ستنخفض خلال 20 يوما
شركة بيبسيكو: 500 مليون دولار استثمارات جديدة في مصر .. فيديو
أحمد موسى: احتكار بعض التجار للبطاطس أدى لارتفاع أسعارها
موجز البلد.. السيسي يلتقي رئيس وزراء بلغاريا.. محمد أبو العينين يتسلم نجمة العطاء.. سيلفي محمد بن سلمان في دافوس الصحراء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟