جامعة عين شمس تطلق مشروع النظام الإلكتروني المتكامل للطلاب الوافدين



أطلقت جامعة عين شمس مشروع النظام الإلكتروني المتكامل لوحدة رعاية الطلاب الوافدين (ISCUIESP) International Students care Unit Integrated Electronic System Project تحت رعاية د.عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، ود. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون للدراسات العليا والبحوث.



وقال د. عبد العزيز محمود، مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين بجامعة عين شمس (ISCU-ASU)، أن مشروع النظام الإلكتروني المتكامل لوحدة رعاية الطلاب الوافدين (ISCUIESP) يعد نقلة متميزة للجهاز الإداري للوافدين بجامعة عين شمس، ويتضمن المشروع أربعة محاور رئيسية هي: (النظام الإداري الإلكتروني)، وهو تحويل جميع التعاملات الإدارية للطلاب الوافدين إلي تعاملات إلكترونية، مما يسهل التعاملات أكثر ويحفظ الوقت والجهد علي أبنائنا الطلاب الوافدين، كما يساعد هذا النظام في سرعة التواصل بين إدارات الوافدين بالكليات والجامعة، كما يسهم في سهولة وسرعة عمليات القيد والمتابعة بكل شئون الطلاب الوافدين.



وأضاف محمود، في بيان للجامعة، أن المحور الثانى هو انشاء موقع إلكتروني لوحدة رعاية الطلاب الوافدين، وربطها بموقع الجامعة الرسمي بحيث يتضمن كل ما يخص الوافدين وقواعد القبول وكيفية التقديم والخدمات المقدمة لهم والأنشطة ( والموقع الإلكتروني في طور الإعداد).



وأكد مدير وحدة رعاية الطلاب الوافدين، على انشاء تطبيق للهواتف الذكية بالنسختين (Android- IOS) لوحدة رعاية الطلاب الوافدين يتوافر علي كلًا من Google Play لهواتف الأندرويد كما يتوافر علي App Store –لهواتف ال -Apple، حيث يتم التواصل مع الطلاب الوافدين بأفضل وأسرع مستوي تكنولوجي.



وأشار إلى إنشاء صفحة رسمية لوحدة رعاية الطلاب الوافدين على الفيس بوك لتوفير المزيد من التواصل الفعال مع الطلاب الوافدين وكذلك لعرض الأنشطة والخدمات الخاصة بالوافدين علي مواقع التواصل الاجتماعي.



رابط الصفحة الرسمية للطلاب الوافدين بجامعة عين شمس:



https://www.facebook.com/ISCUASU/?modal=admin_todo_tour

