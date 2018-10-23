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أخبار العالم

الجبير: العاهل السعودي وولي العهد حريصان على كشف الحقائق المتعلقة بقضية خاشقجي

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 10:35 م
الجبير
الجبير
أ ش أ
أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يولي اهتمامًا بالغًا للحدث المؤسف الذي أودى بحياة المواطن جمال خاشقجي، وعندما علم بقضية خاشقجي تواصل مع رئيس جمهورية تركيا رجب طيب أردوغان، وأمر بإرسال فريق سعودي إلى تركيا للتحقيق في القضية واستجلاء حقيقة ما جرى، موضحًا أن العاهل السعودي وجه النائب العام بالتحقيق بشأن هذه القضية منذ 10 أيام لكشف ملابساتها ومعرفة ما حدث.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده الجبير بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا عقب مباحثاته مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي، والتي أكد فيه عمق العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية إندونيسيا.

وقال الجبير إن خادم الحرمين الشريفين والأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يتابعان قضية خاشقجي عن كثب، ويحرصان على كشف كافة الحقائق المتعلقة بالقضية لمحاسبة المتورطين.

وخلال اللقاء، استعراض وزيرا خارجية السعودية وإندونيسيا العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

من جانب آخر، ترأس الجبير وفد المملكة العربية السعودية في اجتماع اللجنة السعودية - الإندونيسية المشتركة على المستوى الوزاري في دورته العاشرة الذي عقد في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، وترأس الجانب الإندونيسي وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي.

واستعرض الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين الصديقين، كما جرى خلاله التوقيع على محضر اجتماع الدورة العاشرة للجنة.
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