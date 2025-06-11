بالفوشيا.. دره تخطف الأنظار بإطلالة لافتة

شاركت الفنانة درة جمهورها صورا جديدة من أحدث إطلالتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وخطفت درة الأنظار بفستان لافت طويل باللون الفوشيا ، ولم تبالغ في وضع الاكسسوارات.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت في مكياجها على الألوان الهادئة الترابيه، بتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها.

وانتهت درة من تصوير مسلسل "الذنب" مع هاني سلامة، وميرهان حسين، وماجد المصري، وبسنت شوقي، وريم سامي، وطارق النهري، قصة شاهيناز الفقي وسيناريو وحوار وإخراج رضا عبد الرازق.

فيلم "وين صرنا" أخرجته وأنتجته درة في أولى تجاربها الإخراجية والإنتاجية، ويحكي عن نادين، امرأة شابة من غزة، وصلت إلى مصر بعد 3 أشهر من الحرب، رفقة ابنتيها الرضيعتين، اللتان أنجبتهما قبل الحرب ببضعة أشهر بعد معاناة 5 سنوات في مصر، وتنتظر زوجها الذي لم يتمكن من الانضمام إليها إلا بعد شهرين.

وبدأ عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 79 دقيقة، بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج درة زروق.