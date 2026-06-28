وزيرة الثقافة تتابع أعمال صندوق التنمية الثقافية وتبحث تعزيز الاستثمار الثقافي

عقدت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة صندوق التنمية الثقافية، برئاسة المعماري حمدي السطوحي، بمقر وزارة الثقافة بالزمالك، وذلك لمتابعة سير العمل بالصندوق، وبحث آليات تطوير الأداء خلال المرحلة المقبلة.



واستعرضت وزيرة الثقافة، خلال الاجتماع، عددًا من الملفات الاستراتيجية، في مقدمتها المشروعات والبرامج التشاركية الهادفة إلى تعزيز الاستثمار الثقافي.



كما امدت الحديث لتفعيل أوجه التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية ومختلف قطاعات الوزارة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول الثقافية، وتوسيع نطاق الخدمات والأنشطة المقدمة للمواطنين.



كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، حيث جرى استعراض معدلات التنفيذ، والتأكيد على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المقررة، بما يضمن تحقيق مستهدفات الوزارة في تطوير البنية الثقافية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للجمهور.