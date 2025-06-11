لصد العدوان.. قرار عاجل من القوات المسلحة السودانية بشأن المثلث الفاصل



أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، اليوم، إخلاء منطقة المثلث الواقعة على الحدود المشتركة بين السودان ومصر وليبيا، وذلك ضمن ترتيبات دفاعية تهدف إلى صد العدوان.



ونص البيان الصادر عن الجيش السوداني قائلا :في إطار ترتيباتها الدفاعية لصد العدوان، أخلت قواتنا اليوم منطقة المثلث المطلة على الحدود بين السودان ومصر وليبيا.”

وختمت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية بيانها بشعار: (نصر من الله وفتح قريب)



ويُعد “المثلث” من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية الجغرافية، ما يجعل التحركات العسكرية فيه محل اهتمام المراقبين في ظل استمرار النزاع الدائر في البلاد منذ أبريل 2023.



وفي وقت لاحق؛ أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، السيطرة على بلدة الدبيبات في ولاية جنوب كردفان.

مقابر جماعية

كما أعلنت القوات المسلحة السودانية العثور على مقابر جماعية أثناء تطهير مناطق جنوب أم درمان مؤخرا والتي كانت خاضعة لسيطرة ميليشيا الدعم السريع.

وأشارت القوات المسلحة السودانية في بيان لها إلى أنها أطلقت سراح عدد كبير من المواطنين ومتقاعدين من القوات النظامية الذين اعتقلتهم مليشيا أسرة دقلو على أساس عرقي من داخل منازلهم دون ذنب اقترفوه.

وأبان البيان السوداني، أن الميليشيا احتفظت بالمعتقلين داخل مدرسة بمنطقة الصالحة كدروعا بشرية في أوضاع غير إنسانية حيث كان عدد المعتقلين 648 مواطنا ،

ولفت البيان الي استشهاد 465 من جملة المعتقلين بسبب الإهمال ونقص الطعام و العلاج والدواء حيث تم دفنهم في مقابر جماعية بعضها يحتوي على أكثر من 27 شهيدا - منطقة الصالحة

