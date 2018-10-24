6 طرق منزلية تساهم في علاج الروماتيزم الالتهابي

يحتفل في الثالث والعشرين من أكتوبر في كل عام، باليوم العالمي لـ"الروماتيزم"، أو"الرثْيَة"، وهو مصطلح للمشاكل الطبية التي تصيب المفاصل.





ويعد الروماتيزم الالتهابي هو مصطلح عام يستخدم لتغطية العشرات من الاضطرابات، وعادة ما يشار إليها باسم الاضطرابات الروماتيزمية، وهذه هي المشاكل غالبا ما تكون متعلقة بـالتهاب المفاصل، والعضلات والأنسجة التي تربط أو تدعم الأعضاء وأجزاء من الجسم الداخلية الأخرى.





ويمكن للعديد من الاضطرابات الروماتيزمية أن تكون أحد أسباب اضطرابات المناعة الذاتية، حيث أن هذه الأمراض تتطور عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الأنسجة السليمة في الجسم بدلًا من الجراثيم والبكتيريا والفيروسات، وهناك اضطرابات روماتيزمية أخرى تنتج عن البلورات، مثل بلورات حمض اليوريك التي يمكن أن تهاجم الجسم عند الإصابة بالنقرس.





وهناك العديد من الاضطرابات الروماتيزمية الأكثر شيوعًا والتي يمكن علاجها بمزيج من الأدوية واتباع أسلوب حياة الصحي، وذلك حتى بدون علاج، حيث إن غالبًا ما يمكن إدارة اضطراب الروماتيزم وأعراضه. لحسن الحظ هناك بعض العلاجات المنزلية والتي يمكنها محاربة هذا المرض، وفيما يلي سوف نتناول بعض منها، وفقًا لما جاء في موقع "بولد سكاي" الهندي.





وذلك بالإضافة إلى أن الأدوية المحسّنة والعلاجات الأخرى الأشخاص قد تساعد على التعامل مع الروماتيزم في جميع أشكاله، واليكم بعض العلاجات المنزلية الفعالة والمكملة للادوية، وتشمل:





الحلبة والبصل:

ويجب بمزج كمّيات متساوية من الحلبة المطحونة، وأوراق السدر، ونبات السذاب، ثمّ خلط المزيج مع عصير البصل، وتدليك المفاصل بهذا الخليط.





الزنجبيل و الكركم والعرقسوس:

وهنا قومي بخلط كمّيات متساوية من هذه المكوّنات، ثمّ تناول ملعقة صغيرة مع نصف كوب من الماء ثلاث مرّات في اليوم، أو تناول كوب من العرقسوس يوميًّا.





حبّة البركة:

و بمزج ربع ملعقة كبيرة من حبّة البركة في كوب من لبن الزبادي وملعقة صغيرة من العسل، ثمّ تناوله قبل الخلود إلى النوم.





الصفصاف:

واحضر عشرين غرامًا من أوراق الصفصاف في كوب من الماء، وتحليته بملعقة صغيرة من العسل، ثمّ تناوله مرّتين في اليوم صباحًا، ومساء.





الأوميغا 3:

وهناك قد يساهم تناول الأغذية التي تحتوي على نسبة عالية من الأوميغا 3، مثل: الأسماك، والمكمّلات الغذائيّة المحتوية على الأوميغا 3 في الحد من الالتهابات الروماتيزمية.





الزيوت: