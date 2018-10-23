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رياضة

وثائقى.. الأهلي يعزز رقمه القياسي في الوصول لنهائي دورى أبطال أفريقيا

الثلاثاء 23/أكتوبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبو علم
حجز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مقعده فى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على وفاق سطيف الجزائري في مواجهة نصف النهائي بنتيجة في مجموع لقائي الذهاب والعودة.

تأهل الأهلي للنهائي يحمل الرقم (12) في تاريخ مشاركاته الإفريقية لينجح ملك إفريقيا في تعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية الإفريقية حضورًا في نهائي دوري الأبطال.

وجاء تأهل الأهلي لنهائي دوري الأبطال على النحو التالي:

– الظهور الأول للأهلي في نهائي دوري الأبطال يعود إلى نسخة 1982 وهي النسخة التي شهدت تتويج الأهلي بأول ألقابه على حساب أشانتي كوتوكو الغاني.

–نسخة 1983 شهدت الحضور الثاني على التوالي للأهلي في نهائي البطولة ليخسر النهائي أمام كوتوكو الغاني.

–انتظر الأهلي حتى نسخة 1987 ليسجل ثالث ظهور له في نهائي البطولة ليلتقي بفريق الهلال السوداني وينجح في التتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه.

–نسخة 2001 شهدت عودة ملك إفريقيا المتوج لحضور النهائي الرابع في تاريخه. ويضرب موعدًا مع صنداونز الجنوب إفريقي ويحقق الأهلي اللقب الثالث.

–نسخة 2005 كان الحضور الخامس للأهلي في نهائي دوري الأبطال وينجح الأهلي في التتويج باللقب على حساب النجم الساحلي.

–نسخة 2006 من البطولة كان الأهلي حاضرًا في نهائي البطولة الأعرق داخل قارة المواهب، وينجح في تحقيق اللقب على حساب الصفاقسي التونسي.

–نسخة 2007 شهدت الحضور الثالث على التوالي والسابع في تاريخه إلا أنه خسر اللقب لحساب النجم الساحلي في مباراة شهدت أخطاء تحكيمية.

– نسخة 2008 كان التأهل الرابع على التوالي والثامن في تاريخ الأهلي للنهائي، ويعانق اللقب المفضل له على حساب القطن الكاميروني.

–نسخة 2012 عاد الأهلي للظهور في نهائي البطولة التاسع، ويضرب موعدًا مع الترجي التونسي ويتوج الأهلي باللقب السابع في تاريخه.

–نسخة 2013 شهدت الظهور العاشر لملك إفريقيا المتوج في نهائي بطولته المفضلة ويلتقي بفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي، وينجح في التتويج باللقب الثامن في تاريخه.

–النسخة الماضية من البطولة شهدت تأهل الأهلي إلى نهائي البطولة للمرة الـ11 في تاريخه إلا أنه خسر النهائي أمام فريق الوداد المغربي.
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