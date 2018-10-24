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الخطيب : فحص 330 ألف مواطن من حملة 100 مليون صحة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الحارتي
قال الدكتور رمضان الخطيب ، وكيل وزارة الصحة بدمياط ، أن المستهدف من حملة "100 مليون صحة " على مستوى المحافظة يبلغ 800 ألف مواطن ، مضيفا أنه تم فحص " 330 " ألف مواطن حتى الآن .

وأضاف الخطيب في تصريحات هاتفية لبرنامج " هنا العاصمة " ، المذاع عبر فضائية " سي بي سي " ، أنه تم تحقيق انجاز كبير من استهداف المواطنين خلال المدة التي تم تحديده من إنطلاق المرحلة الاولي من حملة "100 مليون صحة " .

واضح ان الأيام المقبلة ستشهد انطلاق صرف العلاج للمواطنين بالمجان بعد خضوعهم للفحوصات اللازمة.

وأكد أنه تم فحص الطلاب فوق ال 18 عاما داخل جامعة دمياط ،ـ ومنطقة الصيادين ، وغيرهم ، من أجل إخضاعهم للفحوصات وذلك من خلال الحملات المتنقلة .
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