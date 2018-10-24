تطوير 5 ميادين رئيسية بمدينة العريش

أكد المهندس مصطفى عايش، رئيس منطقة تعمير شمال سيناء، أنه يجري تنفيذ مشروع تطوير العريش، والمقدم منحة رئاسية لأهالي المدينة؛ بسبب الظروف التي واجهوها.



واشار، في بيان له، الى أن المرحلة الأولى فى مشروع تطوير مدينة العريش تشمل تطوير 5 ميادين، وهى : الرفاعى والنصر والساعة وبنك القاهرة والعتلاوى".



وأوضح ان التطوير يشمل أيضا، تطوير مدخل مدينة العريش الغربى من بوابة العريش وحتي الطريق الدائرى، الى جانب تطوير شارع الفاتح والكورنيش البحري.