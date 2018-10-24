ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نائب وزير الخارجية يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري إيطاليا-أفريقيا

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 10:11 ص
السفير حمدي سند لوزا
السفير حمدي سند لوزا
محمد وديع
يتوجه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية اليوم الأربعاء، 24 إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزارى إيطاليا/أفريقيا المقرر عقده غدًا الخميس 25 أكتوبر الجاري فى روما. 

وسوف يلقي نائب الوزير كلمة مصر في الجلسة الأولى للمؤتمر فى ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي.

ويأتى انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر بعد عامين من انعقاد الدورة الأولى فى 2016، وهو ما يعكس اهتمام الجانب الإيطالي بمواصلة الحوار مع القارة الأفريقية بهدف تعميق التعاون فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتى تتمحور فى النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى أفريقيا، والأمن والاستقرار فى القارة، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التبادل الثقافى والتعليمى.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية الإيطالية تشهد تطورًا ملحوظًا على كافة المستويات، خاصة على المستويين السياسى من خلال التنسيق والتشاور المستمر حول القضايا الدولية والإقليمية، والاقتصادى من خلال زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين وتطوير عمليات النقل البحري وربط الموانئ المصرية والإيطالية والاستفادة من الموقع الجغرافي للبلدين لنفاذ المنتجات الإيطالية من خلال مصر إلى الأسواق الأفريقية، ونفاذ المنتجات المصرية من خلال إيطاليا إلى الأسواق الأوروبية.
loading...

ترشيحاتنا

ماسك فعال تظهر نتائجه من أول استخدام يمنع تساقط الشعر

تتشابه مع النسخة الأصلية وستسلك نفس خط السير.. 7 معلومات عن تيتانيك 2

6 طرق منزلية تساهم في علاج الروماتيزم الالتهابي

هل فاض الكيل من نتنياهو؟ تفاصيل لقاء ماكرون وترامب وجلسة سرية بالكنيست.. صفقة قرن فرنسية بديلة.. رئيس الولايات المتحدة: يمكنني التشدد مع بنيامين مثلما أفعل مع عباس.. ومخاوف إسرائيلية بشأن القدس

قومي الفلك: المولد النبوي 20 نوفمبر 2018

4 مكونات من مطبخك تساعد على تنقية الجسم من السموم وحرق الدهون

أحمد السيد يكشف سبب رحيله عن الأهلي.. فيديو

أحمد الفيشاوي: أتمنى أعيش مع زوجتي الحالية بقية حياتي

خطر جديد يهدد العالم.. العثور على رواسب بلاستيك في فضلات البشر

للمرة الأولى.. الملكة إليزابيث تكشف عن رأيها حول البريكست

شاهد.. مي حلمي تمسح دموعها قبل إلغاء حفل زفافها على محمد رشاد

الأهلي يطلب حضور 50 ألف مشجع لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

زلزال 92 والسلام 98 وصخرة الدويقة.. كلمة السر وراء فوز أبو العينين بنجمة العطاء.. فيديو
ليلى غفران في ندوة صدى البلد: أقوم بتأليف كتاب عن مرضي ورحلة علاجي من الشلل.. وأحضر لأغنية باللهجة المصرية.. وفكرت في اعتزال الفن.. فيديو وصور
تكريم محمد أبو العينين في إيطاليا وتقليده نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018.. شاهد
استشاري تخاطب توجه نصائح للأسرة لحماية الأبناء من إدمان الإلكترونيات
زراعة النواب: مفيش تلاجة تاجر مفيهاش بطاطس.. والمحتكر أخطر من الإرهابي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟