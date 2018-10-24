نائب وزير الخارجية يشارك في فعاليات المؤتمر الوزاري إيطاليا-أفريقيا

يتوجه السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية اليوم الأربعاء، 24 إلى إيطاليا للمشاركة في فعاليات الدورة الثانية للمؤتمر الوزارى إيطاليا/أفريقيا المقرر عقده غدًا الخميس 25 أكتوبر الجاري فى روما.





وسوف يلقي نائب الوزير كلمة مصر في الجلسة الأولى للمؤتمر فى ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقي.





ويأتى انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر بعد عامين من انعقاد الدورة الأولى فى 2016، وهو ما يعكس اهتمام الجانب الإيطالي بمواصلة الحوار مع القارة الأفريقية بهدف تعميق التعاون فى كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتى تتمحور فى النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى أفريقيا، والأمن والاستقرار فى القارة، وتعزيز التنمية البشرية من خلال التبادل الثقافى والتعليمى.



