مذكرة تعاون بين مصر وكازاخستان فى مجال الترجمة

وقَّع الدكتور حمدان إبراهيم، الملحق الثقافي المصري بكازاخستان، صباح اليوم، الأربعاء، مذكرة تفاهم بين جمهورية مصر العربية ودولة كازاخستان في مجال الترجمة.



ومثَّل الجانب الكازاخي عايدة غاليموفنا رئيس اللجنة القومة للتحديث بمكتب رئيس جمهورية كازاخستان.



وصرح الدكتور حمدان إبراهيم بأن الطرفين سوف يتعاونان في ترجمة وطباعة مختارات من الأدب الكازاخي الحديث باللغة العربية، وهو أحد المشاريع التي تهدف إلى تعريف العالم بالأدب الكازاخي الحديث وأعلامه وأهم مخرجاته النثرية والشعرية.



ونوه حمدان بأن هذا المشروع يأتي في إطار مشروع رئاسي ضخم للتعريف بكازاخستان وشعبها وقيمهم ومعايرهم ومبادئهم، وأيضا مقومات النهوض والانطلاق نحو المستقبل، حيث سوف تترجم هذه الأعمال إلى عدد من اللغات العالمية، ومنها اللغة العربية.