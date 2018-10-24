ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

الجامعة العربية توقع عقد بناء الملحق الإداري الجديد للأمانة العامة

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 11:32 ص
مبنى الجامعة العربية
مبنى الجامعة العربية بميدان التحرير
أ ش أ
شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، توقيع عقد بناء ملحق مبنى الجامعة العربية والذي تنفذه شركة "كونستك".

ووقع عن الأمانة العامة للجامعة العربية السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس اللجنة المشرفة على مشروع بناء المبنى، فيما وقع عن الجانب الآخر المهندس محمد عبدالفتاح إدريس رئيس مجلس إدارة شركة "كونستك".

ومن المقرر أن تبدأ الشركة أعمالها بالمبنى خلال أسبوعين، ويقوم بالإشراف على المشروع الاستشاري محمود رياض حفيد المعماري الشهير محمد رياض الذي أشرف على تصميم وإنشاء مبنى الأمانة العامة للجامعة العربية في الستينيات .

وكان عدد من الشركات الكبرى قد تنافس على تنفيذ المشروع حتى تم الاتفاق على الشركة المنفذة، وتتضمن قيمة عقد التوقيع نحو 280 مليون جنيه.

ويتكون مشروع الملحق الإداري للجامعة العربية من 4 طوابق ويقع بجوار المبنى الرئيسي.
loading...

ترشيحاتنا

أحمد السيد: أولى صفقاتي كوكيل للاعبين جاءت بعد اعتزالي بـ 4 أيام.. فيديو

الاستحمام بماء ساخن مرتين في الأسبوع أفضل علاج للاكتئاب

مرتجي يوجه رسالة للمسؤولين قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا.. فيديو

شاهد.. رد فعل المواطنين حول ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة

الأرصاد: انخفاض تدريجي في درجات الحرارة غدا.. والقاهرة تسجل 29 درجة

محمود فايز يكتب روشتة فوز الأهلي بنهائي دوري الأبطال

الصحف السعودية: سنحاسب كل مقصر كائنا من كان في قضية خاشقجي.. الملك سلمان وولي العهد يستقبلان أبناء عائلة الراحل.. رئيس الوزراء اللبناني يزور السعودية.. واتفاقات بـ50 مليار دولار في منتدى الرياض

فيس بوك وتويتر تكذبان ترامب: لا دليل على تدخل الصين في انتخابات 2018

ماسك فعال تظهر نتائجه من أول استخدام يمنع تساقط الشعر

الإسكان: شقة لكل متقدم بالإعلان العاشر بشرط توافر الشروط

اختبار طبي لتحديد فترة غياب وليد أزارو عن الملاعب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حملة الـ 6 ساعات تسترد 20 ألف متر من أراضي الدولة بالتبين.. صور

أسعار خرافية لإطلالات المشاهير خلال الأسبوع.. دنيا سمير غانم تتفوق على وفاء الكيلانى

الإعلامية والكاتبة أميرة بهي الدين في ندوة صدى البلد: تجربة الستات مايعرفوش يكدبوا من أهم البرامج الاجتماعية..زرعت ياسمين في شرفة منزلي بعد إصدار رواية برديات مدن الياسمين.. وأحضر لعمل فني قريبا.. صور

انطونيادس.. حدائق أقامها البطالمة بالإسكندرية وعاش داخلها ملوك 7 دول

أبو العينين يتسلم جائزة نجمة العطاء الاجتماعي لعام 2018 بإيطاليا .. صور

فيديو

شاهد..لحظة تكريم محمد أبو العينين وحصوله على جائزة العطاء الاجتماعى
الأرصاد: سقوط أمطار على أغلب أنحاء الجمهورية غدا.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء .. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو
هند النعسانى تكشف أسباب تكريم المنظمة الإيطالية لـ أبو العينين.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟