الجامعة العربية توقع عقد بناء الملحق الإداري الجديد للأمانة العامة

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، توقيع عقد بناء ملحق مبنى الجامعة العربية والذي تنفذه شركة "كونستك".



ووقع عن الأمانة العامة للجامعة العربية السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس اللجنة المشرفة على مشروع بناء المبنى، فيما وقع عن الجانب الآخر المهندس محمد عبدالفتاح إدريس رئيس مجلس إدارة شركة "كونستك".



ومن المقرر أن تبدأ الشركة أعمالها بالمبنى خلال أسبوعين، ويقوم بالإشراف على المشروع الاستشاري محمود رياض حفيد المعماري الشهير محمد رياض الذي أشرف على تصميم وإنشاء مبنى الأمانة العامة للجامعة العربية في الستينيات .



وكان عدد من الشركات الكبرى قد تنافس على تنفيذ المشروع حتى تم الاتفاق على الشركة المنفذة، وتتضمن قيمة عقد التوقيع نحو 280 مليون جنيه.



ويتكون مشروع الملحق الإداري للجامعة العربية من 4 طوابق ويقع بجوار المبنى الرئيسي.

