هنري في مهمة صعبة مع موناكو أمام كلوب بروج بدوري أبطال أوروبا.. الليلة

يستضيف فريق كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، نظيره موناكو الفرنسي، على ملعب جان برايدال، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، في بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويسعى فريق موناكو لتحقيق الفوز الأوروبي الأول له تحت قيادة مدربه الجديد تيري هنري، بينما يتطلع كلوب بروج لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الفرنسي.



وكان هنري فشل في أول اختبار له مع موناكو، بعد الخسارة أمام ستراسبورج، بهدفين لهدف، في بطولة اللدوري الفرنسي.



ويتصدر بروسيا دورتموند صدارة جدول ترتيب المجموعة الاولي لدوري أبطال أوروبا برصيد 6 نقاط، بفارق الأهداف عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، بينما ياتي فريقي كلوب روج موناكو في المركزين الثالث والرابع بدون نقاط.

