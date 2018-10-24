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أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على رهبان كنيسة الأقباط المصرية بالقدس.. فيديو

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 12:40 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم
اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، على رهبان كنيسة الأقباط المصرية، واعتقلت أحدهم خلال قمع وقفة نظمتها بطريركية الاقباط الأرثوذكس بالقدس عند باب دير السلطان القبطي في ساحة كنيسة القيامة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن تنظيم الوقفة جاء احتجاجا على رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الكنيسة القبطية أعمال الترميم داخل دير السلطان القبطي، فيما تنفذ طواقم بلدية الاحتلال أعمال الترميم داخل الدير لصالح الأحباش دون موافقة الكنيسة القبطية.

وأدان "التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة" هذا الاعتداء واصفًا إياه بـ "الاعتداء الهمجي الذي نفذته قوات الاحتلال على رهبان أقباط في ساحة كنيسة القيامة صباح اليوم".

وقال رئيس التجمع ديمتري دلياني، في تصريح صحفي "إن اعتداء شرطة الاحتلال على الرهبان أتى في إطار مسلسل الاضطهاد الذي يعاني منه كل من هو غير يهودي في مدينة القدس المحتلة".


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