محافظ الدقهلية يفتتح الإدارة التعليمية بمنية النصر

افتتح الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الاربعاء، مبنى الإدارة التعليمية بمدينة منية النصر يرافقه علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، وعصام فوده مدير ادارة منية النصر التعليمية ،محمد عبد الغني رئيس مجلس ومدينة منية النصر.



وأشاد محافظ الدقهلية بالجهد المبذول للانتهاء من إنشاء المبنى، ولكل من ساهم فى هذا العمل، مؤكدًا على اهمية التعاون من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى فى المشاركة فى أى أعمال للصالح العام ورفعة هذا الوطن.



كما تفقد المبنى الجديد ووجه للعاملين بالإدارة على ضرورة الحرص والحفاظ على المبنى والعمل دائما على خدمة المواطنين وسرعة تقديم الخدمة .