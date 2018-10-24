فحص 35 شقة مفروشة وضبط 669 مخالفة مرافق بالقليوبية

شنت اجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث الآداب العامة حملة أمنية استهدفت الشقق المفروشة فى مراكز وأقسام المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.





وأسفرت الحملة عن فحص 35 شقة و105 من قاطنيها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم ضبط 669 قضية مرافق و67 إشغال طريق.



