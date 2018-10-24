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حوادث

فحص 35 شقة مفروشة وضبط 669 مخالفة مرافق بالقليوبية

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 03:33 م
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
شنت اجهزة الأمن بالقليوبية، بالتنسيق مع مباحث الآداب العامة حملة أمنية استهدفت الشقق المفروشة فى مراكز وأقسام المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية.

وأسفرت الحملة عن فحص 35 شقة و105 من قاطنيها وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتم ضبط 669 قضية مرافق و67 إشغال طريق.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 14 مخالفة نظافة عامة و59 بائعا متجولا و161 إزالة فورية و 24 إعلان مخالف و 130 وصلة كهربائية و 5 غرز شاى و 5 غرامات فورية و170 تندة و 10 مبان بدون ترخيص و 20 فرش فاكهة و4 عربات فول كما تم رفع عدد 50 طن قمامة ومخلفات.
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