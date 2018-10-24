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تعليم

محافظ الغربية يفتتح مدرسة قطور الإعدادية الحديثة.. صور

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 05:14 م
صدى البلد
أحمد على
افتتح اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، اليوم، مدرسة قطور الإعدادية الحديثة، التابعة لإدارة قطور التعليمية، وهي إحلال جزئي، بقوة 7 فصول دراسية، و2 معمل علوم بالإضافة إلى حجرات الأنشطة.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ الغربية لمركز ومدينة قطور، حيث رافقه الشناوى عايد وكيل وزراة التربية والتعليم بالغربية، والذي تفقد عددا من المدارس بإدارة قطور التعليمية للاطمئنان على حسن انتظام وسير العملية التعليمية.

كما زار مدرسة الشهيد اسماعيل أبو عيانة للتعليم الاساسى، ومدرسة قطور الاعدادية الحديثة بنات، واطمأن على انتظام الطلاب، وتسليم الكتاب المدرسى للطلبة.

وتفقد بعض الفصول والمكتبات وغرف الأنشطة، مشددا على الاهتمام بالنظافة وتفعيل حصص الانشطة، واطمأن أيضًا إلى متابعة الغياب اليومي للطلاب الكترونيا وبالسجلات الورقية.

وخلال زيارته طالب عايد المعلمين بضرورة التركيز على فهم الطلاب وليس التلقين تماشيا مع أهداف منظومة التعليم الجديدة، وحث الطلاب على التركيز والتدريب المستمر لاكتساب المهارات ومواكبة التطور العلمي.
محافظ الغربية يفتتح مدرسة قطور الإعدادية الحديثة.. صور
محافظ الغربية يفتتح مدرسة قطور الإعدادية الحديثة.. صور
محافظ الغربية يفتتح مدرسة قطور الإعدادية الحديثة.. صور
محافظ الغربية يفتتح مدرسة قطور الإعدادية الحديثة.. صور
محافظ الغربية يفتتح مدرسة قطور الإعدادية الحديثة.. صور
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